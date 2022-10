Feliu: “Hi ha independentistes que els falta una papereta per votar”

La presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana, Dolors Feliu, creu que “hi ha independentistes que els hi falta una papereta per votar”. D’aquesta manera ha tornat a enfortir la idea de crear un quart espai en unes virtuals eleccions al Parlament de Catalunya, sense descartar que també puguin concórrer en unes eleccions espanyoles. Per altra banda, Feliu ha advertit que no es pot comptar abans de la independència amb els Mossos d’Esquadra o els funcionaris. “No podem fer la fantasia de fer grans coses perquè ens enxampin”, ha sentenciat.

Així ho ha expressat en un acte coorganitzat per l’ANC, Òmnium Cultural i el Consell de la República a Tiana i que moderava l’editor del Grup El Món, Salvador Cot. Feli també ha admès que des que és presidenta de l’Assemblea mai no ha parlat amb el líder d’ERC, Oriol Junqueras. De fet, ha assegurat que “mai ha tingut ni una conversa llarga ni curta” amb el president republicà. Feliu també ha reconegut que la imatge de les relacions que manté amb els partits i els seus líders són iguals “en públic que en privat”. L’acte també ha servit per anunciar que l’ANC organitzarà una acampada a la plaça Catalunya per denunciar la repressió.

Salvador Cot pregunta a Dolors Feliu a l’acte de Tiana/Mireia Comas

Un quart espai

Feliu ha estat especialment dura amb tots els partits independentistes amb representació al Parlament. “No veiem coses serioses”, ha criticat. D’aquí que hagi destacat que hi ha un gruix de l’independentisme civil que estigui desencantat. “Hi ha independentistes que els falta una papereta en unes eleccions”, ha sentenciat. Tot i que ha ironitzat si “ara és bon o mal moment per dir-ho, en una setmana d’ebullició de partits i de Govern”. Feliu també ha insistit en la “frustració” de gran part de l’independentisme davant la manca d’estratègia unitària cap a l’assoliment de la república independent. Un punt de partida per pensar en reanimar la idea de la llista cívica al marge dels partits.

En tot cas, Feliu ha defensat la creació d’una llista cívica, “per fer nosaltres el que ells no fan”. És el que ha anomenat el quart espai. “La llista cívica els hi fa por i la farem si tot continua igual”, ha subratllat. Per a Feliu tant durant la presidència de Quim Torra i de Pere Aragonès han estat Govern de “qui dia passa any empeny i sense cap pla per fer la independència”. En aquest marc, Feliu ha apostat per també fomentar una llista única de l’independentisme o demanar el vot nul o en blanc en unes virtuals eleccions espanyoles. “Hi ha coses pensades”, ha avançat.

“No podem assegurar els Mossos d’Esquadra”

Sobre el procés cap a la independència, Feliu s’ha mostrat prudent en enraonar sobre la preparació d’estructures d’Estat. En aquest sentit, ha estat prou clara advertint que “amb els Mossos, com en els funcionaris, com en l’administració no s’hi pot comptar, fins el moment de fer la independència”. “No podem tenir la fantasia d’anar preparant coses i que ens enxampin”, ha insistit després de mostrar-se convençuda que com “administració ja tenim les estructures d’Estat, des de les duanes a la hisenda”.

Així mateix, Feliu ha criticat que no s’hagin aprofitat escenaris que van permetre el Primer d’Octubre. De fet, ha insistit que “hi ha coses del Primer d’Octubre que serveixen i altres que no”. “Hi han hagut línies que a l’Estat espanyol li costa aguantar, com les càrregues a de la policia, o la sentència fins a condemnes del 100 anys de presó, o defensar el delicte de sedició”, ha asseverat. En aquest marc, critica que no es van utilitzar mecanismes com la “proposta de declaració de conflicte, una mediació internacional o fins i tot, un contacte amb el Papa”. “L’escenari és diferent a tots els efectes”, ha lamentat.

Dolors Feliu, a l’acte de Tiana/Mireia Comas

Relació freda amb els partits i amb Junqueras no hi ha parlat mai

Per altra banda, Feliu ha admès que la relació pública que té amb els partits o els seus líders, fins i tot, amb el president de la Generalitat, és igual a l’esfera pública que la privada. La presidenta de l’ANC també ha explicat que mai no ha tingut “una conversa, ni llarga ni curta, amb el president d’ERC, Oriol Junqueras”. De fet, ha advertit que “només es relaciona amb els interlocutors que li posen els partits”.

Com un factor més de la mobilització és la convocatòria que la mateixa ANC farà pel cap de setmana del 15 i 16 d’octubre. Feliu ho ha avançat a l’acte, anunciant una acampada a la plaça Catalunya per denunciar la repressió de l’Estat.