L’Assemblea convoca una acampada a la plaça Catalunya contra la repressió

Nova protesta de l’Assemblea Nacional Catalana. L’entitat independentista convocarà una acampada a la plaça Catalunya el proper 15 i 16 d’octubre. “És un acte per denunciar l’opressió de la causa general contra Catalunya”, ha explicat la presidenta de l’ANC, Dolors Feliu, en un acte sobre el Primer d’Octubre de 2017 celebrat aquesta tarda a Tiana (El Maresme), que moderava l’editor del Grup El Món, Salvador Cot. L’acampada també buscar ser un avís al Parlament que considera que “està asbolutament travat”.

Feliu també ha insistit en la “frustració” de gran part de l’independentisme davant la manca d’estratègia unitària cap a l’assoliment de la república independent. La presidenta de la plataforma independentista també entèn que hi ha coses del Primer d’Octubre que avui dia valen i altres que no. Així mateix retreu a la direcció política institucional independentista que no s’aprofitessin mecanismes d’abast internacional per reivindicar el resultat del referèndum. “L’escenari és diferent a tots els efectes”, ha indicat Feliu.

L’ANC aposta per la mobilització constant

Al llarg de la xerrada, Feliu ha esbossat la situació política actual i la seva relació amb els partits independentistes que no ha amagat que és la mateixa en privat que en l’esfera pública. En aquest marc, ha destacat que l’Estat tot i la repressió, “no ha pogut aguantar la pressió d’una condemna de gairebé 100 anys de pressió”. Així mateix ha subratllat que tampoc podia justificar les detencions dels líders a l’exili com el president Carles Puigdemont ni el delicte de sedició o tampoc haurien pogut aguantar una ofensiva amb militars inclosos.

D’aquí que l’ANC aposti per la mobilització constant i mirar d’apagar en certa mesura la tensió o la frustració de gran part de l’independentisme. “Només cal veure les manifestacions, ja no riem tant… són més dures, que no vol dir que siguin violentes, però són més dures”, ha opinat. Així ha anunciat que aquesta setmana es convocarà aquesta acampada com una primera mostra d’aquesta mobilització.