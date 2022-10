Vilalta: “Estem preparats per un govern en solitari d’ERC”

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) responsabilitza “una part important” de Junts per Catalunya d’haver treballat per trencar el Govern de coalició. En una compareixença aquest dilluns, la portaveu d’ERC, Marta Vilalta, descarta la necessitat que Junts i ERC s’hagin de posar d’acord perquè, assegura, “ja tenim acord”. De fet, Vilalta torna a posar la pilota a la taula del partit de Laura Borràs i Jordi Turull: “Junts s’ha de posar d’acord internament”. La republicana torna a demanar als seus socis de Govern que es decideixin “si treballen per ajudar la gent i per la independència, o si van a l’oposició”. Vilalta assegura que, en el cas que Junts decideixi trencar la coalició, a ERC “estan preparats per un suposat govern en solitari”.

Vilalta culpa Junts de la situació actual: “És evident quan posen ultimàtums constants, faciliten la reprovació del govern al debat de política general, i riuen als xiulets a la presidenta Forcadell”. Afegeix que és “profundament irresponsable que pretenguin centrifugar al Govern els seus problemes interns”. La portaveu d’ERC assegura que el compromís del Govern és “mantenir fortes i estables les institucions” i es mostra convençuda que, un cop Junts s’hagi decidit, “segur que podrem parlar de tot”.

Carme Forcadell durant la seva intervenció en la manifestació per commemorar el cinquè aniversari de l’1-O entre xiulets / Mireia Comas

Rebuig a les xiulades contra Forcadell i Rovira

Vilalta ha aprofitat la compareixença d’aquest dilluns per mostrar el rebuig d’ERC a la xiulada a l’expresidenta al Parlament Carme Forcadell durant la seva intervenció a l’acte del cinquè aniversari del Primer d’Octubre, així com a la secretària general d’ERC, Marta Rovira, quan se la va nomenar. La portaveu republicana ha volgut expressar “la decepció i tristesa davant dels somriures còmplices”, referint-se a Junts per Catalunya. “La presidenta Forcadell ho ha donat tot per la llibertat del país”, ha dit Vilalta.