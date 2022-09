Aragonès passa la pilota a Junts sobre el futur de la coalició

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha passat la pilota al seu soci de Govern, Junts per Catalunya, cessant el seu vicepresident, Jordi Puigneró. El motius han estat clars: deslleialtat i pèrdua de confiança en el seu segon. Puigneró era l’únic conseller del Govern que coneixia el discurs del president del grup parlamentari de Junts per Catalunya, Albert Batet, qui va instar Aragonès a plantejar una qüestió de confiança si no complien l’acord de Govern. Després d’estar unes 3 hores de reunió amb el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha demanat al seu soci de Govern que nomeni un altre conseller per recosir les confiances entre els dos partits.

La decisió s’ha pres després de cinc hores de reunions a Palau per mirar de salvar la crisi de Govern més important que ha viscut l’independentisme. Dues del Consell Executiu i tres del president de la Generalitat i el secretari general de Junts. I finalment, a les 22.57 de la nit, la cúpula de Junts ha abandonat la plaça de Sant Jaume i el president Pere Aragonès ha comparegut a les 23.15h davant la premsa en una intervenció breu.

Davant d’aquesta decisió, Junts per Catalunya ha convocat una executiva nacional per abordar aquesta decisió i prendre les decisions que “pertoquin”. En un comunicat, han expressat tot el suport al fins ara conseller Puigneró i consideren que la seva tasca ha estat “impecable, lleial i solvent”. Consideren la decisió de cessar al vicepresident d”error històric” i avisen que posa en perill la continuïtat del projecte independentista, fet que ha traslladat Turull a Aragonès en la reunió. Junts denuncia que el cessament de Puigneró vulnera l’acord de govern. El president a l’exili, Carles Puigdemont, també s’ha referit en aquest sentit i ha ofert tot el seu suport al ja exvicepresident.

La suspensió de Laura Borràs

El xoc entre els dos socis de Govern es va escenificar de forma molt gràfica aquest dimarts al Parlament. Però ve de lluny. Més enllà de les diferències estratègiques per afrontar el conflicte polític amb l’Estat i els xocs durant la legislatura del president Torra, ERC i Junts van signar un acord d’investidura -després de llarguíssimes negociacions tot i la majoria del 52% a les urnes el 14F, per reiniciar les relacions. Després d’uns mesos de certa calma, la suspensió de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, va provocar un sisme en la relació dels dos partits, i també amb la CUP per part dels junters. A partir d’aquell moment, tot ha grinyolat. I amb la renovació de la direcció de Junts, amb Turull i Borràs al capdavant, el partit va començar una fiscalització del pacte de Govern pel qual es va investit Pere Aragonès. Va ser aleshores que Turull va posar sobre la taula fer una consulta a la militància sobre si calia sortir o no del Govern si no es complien els acords.

Les tres línies vermelles de Junts que poden fer explotar el pacte

Els junters, després d’una prospecció de tots els acords, van considerar que hi havia tres línies vermelles que posaven en escac el pacte amb ERC: l’espai de coordinació independentista, la unitat d’acció al Congrés i que a la taula de diàleg s’hi vagi a parlar d’amnistia i autodeterminació. Tres línies vermelles que Junts exigeix al president que corregeixi, o en cas contrari, poden provocar el trencament del Govern, tant perquè Junts marxi com perquè els republicans donin per trencada la coalició.

La qüestió de confiança, el desencadenant de la crisi

Però tot i la crisi pel cas Borràs i la insistència de Junts des de feia setmanes sobre l’incompliment dels acords nacionals per part d’ERC i la consulta a la seva militància, la crisi de Govern va esclatar de forma severa aquest dimarts cap a dos quarts d’onze de la nit, quan el president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet, va reclamar una qüestió de confiança si Aragonès no es comprometia fermament a complir els tres punts de l’acord. De fet, els junters van justificar-la dient que sis anys enrere havia servit perquè el president Puigdemont convoqués el referèndum de l’1-O, presentant aquesta pressió a ERC com “una oportunitat”. ERC, al seu torn, els va respondre que si no estaven còmodes, podien abandonar la coalició, ja que els republicans ja havien testat anteriorment una alternativa de Govern, en referència al tripartit.

Aquest dimecres al matí arribava el primer senyal d’alarma que el dia seria llarg. Aragonès ha cancel·lat la seva agenda, i també ho ha fet el vicepresident Puigneró. Els republicans consideren que Junts ha creuat la línia vermella i els acusen de deslleialtat, mentre que els junters tenen la sensació que ERC ha estat massa prepotent.

Dia de reunions i retrets

Aquest dimecres ha estat convuls i confús. Amb agendes cancel·lades per part de la gran majoria dels dirigents independentistes i reunions de les executives dels partits.Un cop col·locades totes les peces al tauler, Aragonès ha decidit convocar un Consell Executiu extraordinari a la tarda, que ha durat dues hores i mitja. El president ha demanat als consellers, un per un, l’opinió sobre la coalició. Segons un comunicat de Junts, els seus membres del Govern s’han alineat amb la moció de confiança. En canvi, segons fonts de Presidència, hi ha hagut algunes divergències a les files junteres. Justament després, Aragonès s’ha reunit amb el secretari general de Junts, Jordi Turull, mentre que el partit ha convocat també una reunió de la seva executiva nacional. El dia ha acabat amb la compareixença del president de la Generaliltat.