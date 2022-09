El PSC proposarà al govern espanyol el traspàs de competències de Rodalies

El PSC proposarà demanar al govern espanyol que traspassi les competències de Rodalies a la Generalitat. Plantegen que s’aprovi a través de la pròxima bilateral entre el govern espanyol i la Generalitat, i que també s’abordi la titularitat de les infraestructures que puguin “ser segregades de la Xarxa Ferroviària d’Interès General dins de Catalunya necessàries per a poder prestar els servei”.

La proposta de resolució, que es votarà el divendres en el debat de política general, destaca que el model de traspàs de recursos econòmics que s’acordi ha de garantir els recursos necessaris per a fer front al servei de Rodalies amb els “màxims estàndards de qualitat, fiabilitat i atenció a l’usuari”. A més, proposaran a la resta de grups de la cambra que l’acord es complementi amb una revisió del Pla de Rodalies 2020-2030, i acordar amb Renfe les actuacions necessàries per a adquirir i millorar els trens i tallers mentre no es disposi dels d’un altre operador.

En aquesta línia també anirà Junts i Esquerra Republicana, que demanaran, un cop més, el traspàs de les competències de les Rodalies del govern espanyol a la Generalitat. Es tracta d’una de les reclamacions històriques del Govern de la Generalitat i va ser un dels punts centrals que va tractar el president de la Generalitat, Pere Aragonès, en el seu discurs del debat d’investidura.

Illa confirma que els PSC es reunirà amb Giró per negociar els pressupostos | ACN

Ampliació de l’aeroport i B-40

En una altra proposta, el PSC-Units demana continuar parlant amb el govern espanyol i Aena per a transformar l’Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat en un veritable ‘hub’ intercontinental, respectant la biodiversitat i amb un model que permeti la connexió amb alta velocitat ferroviària amb els aeroports de Girona i Reus. Dins de la mateixa proposta, defensen acordar amb el govern de Pedro Sánchez els mecanismes que permetin la redacció del projecte de la continuïtat de la B-40 al Vallès, després de discrepàncies dins del Govern de Pere Aragonès i amb l’executiu estatal.

De fet, aquestes dues propostes són sensibles per als socis del Govern de la Generalitat. Mentre que Junts aposta per l’ampliació de l’aeroport i la continuïtat de la B-40 al Vallès, ERC n’és molt escèptica. De fet, va ser una de les qüestions més discutides en el debat de política de l’any passat, on Junts i ERC van mostrar les seves diferències en aquestes matèries.

Aposta pel diàleg

En una altra proposta de resolució, els socialistes demanen de nou instar el Govern a apostar per la taula de diàleg, encara que destaca la centralitat de la funció parlamentària en l’intercanvi d’idees i propostes entre els representants de la ciutadania. Aquesta qüestió provocarà la divisió entre els socis de Govern. Mentre tot apunta que ERC votarà a favor d’aquesta resolució, Junts reivindica la unilateralitat i el mandat del Primer d’Octubre, i per tant és molt probable que votin en sentit negatiu. Els comuns també és molt probable que donin suport a aquest punt.

D’altra banda, els de Salvador Illa insten el Govern a presentar a l’octubre un projecte de Llei dels Pressupostos catalans per a 2023, així com que obri un diàleg amb els grups parlamentaris disposats a buscar un acord i dialogar amb agents socials i econòmics abans de presentar aquest projecte de llei.

Lluita contra l’ocupació

Volen instar el Govern a garantir una resposta ràpida davant les ocupacions d’habitatge i a elaborar un pla de xoc contra màfies especialitzades, i demanen mesures davant l’augment de la sinistralitat en les carreteres catalanes, combatre la sequera i elaborar una nova Llei Forestal de Catalunya.

En l’àmbit sanitari, defensen enfortir l’atenció primària destinant-li un 25% del pressupost de Salut i elaborant un pla per a incrementar la dotació professional, i demanen un pla de xoc per a reduir llistes d’espera, també les de dependència i per al reconeixement de grau de discapacitat.

Quant a universitats i recerca, demanen garantir el compliment del Pacte Nacional per la Societat del Coneixement en relació a l’increment de la inversió pública en universitats, aconseguint 1.216 milions en 2023, i en recerca, desenvolupament i innovació, fins als 415 milions per a l’any vinent.

Els socialistes plantegen combatre les desigualtats dialogant amb el tercer sector, actualitzant l’Índex de Renda de Suficiència (IRSC), elaborant un estudi sobre violència de gènere, i amb un fons de 100 milions per a ajuntaments per l’augment del preu dels subministraments, entre altres mesures.

També proposaran al Parlament instar l’Executiu de Aragonès a afavorir la inversió en energies renovables i agilitzar la seva implantació, i col·laborar amb el Govern central amb projectes d’interconnexió de gas entre la península i la resta d’Europa, així com elaborar en un mes un pla per a fomentar l’estalvi energètic.

Portaran també al DPG propostes per a reprovar la gestió del Govern en matèria de Formació Professional (FP) i per a instar-li a impulsar un pacte per a modernitzar-la, així com una altra iniciativa per a celebrar l’aprovació de la reforma laboral i afirmar que ha “provocat un número rècord de contractes indefinits a Catalunya”.