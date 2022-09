El govern espanyol demana a Puigneró que “no confongui a la ciutadania” sobre Rodalies

La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha demanat al vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, que “no confongui a la ciutadania” amb el traspàs de Rodalies, en una carta enviada aquest dijous. Sánchez ha recordat al conseller de Polítiques Digitals i Territori que, perquè la Generalitat gestioni plenament Rodalies, “l’Estat ha de transferir-li els recursos econòmics necessaris, i ha d’existir seguretat jurídica per a tots els agents del servei”.

Amb la finalitat de garantir aquests dos punts, li ha plantejat que es torni a convocar el grup de treball per a definir una proposta sobre el traspàs dels recursos econòmics i que la Generalitat no ha convocat des de març, ha recordat. Ha reconegut i reiterat el “compromís d’aquest govern per a complir aquesta transferència”, però ha subratllat la necessitat que el grup de treball torni a reunir-se i elevi a la Comissió Mixta d’Assumptes Econòmics i Fiscals (CMAEF) una proposta consensuada.

El conseller de Territori, Jordi Puigneró, en una conferència al Cercle d’Infraestructures / Marta Vidal

Reivindica la Comissió Bilateral

Sánchez ha constatat que els acords la Comissió Bilateral del 2 d’agost de 2021 incloïen reactivar la Comissió d’Infraestructures i que s’ha creat un grup de treball per a definir una proposta sobre el traspàs dels recursos econòmics, per a elevar-la a la CMAEF. “Vostè és bé coneixedor que s’estaven donant avanços significatius en aquest grup de treball, però des de març no hem aconseguit rebre una nova convocatòria de la Generalitat”, ha insistit.

Sánchez també ha dit que Puigneró sap que l’Estatut “no empara la transferència de les infraestructures de la Xarxa Ferroviària d’Interès General”, ja que transiten serveis que s’escapen de les competències autonòmiques. “Vostè és igualment coneixedor de la realitat legal i administrativa del material rodant i del personal. Per tant, li prego que no confongui a la ciutadania”, ha afegit en la missiva.

Predisposició a “culminar” la transferència dels recursos econòmics

La ministra ha reiterat “la total i absoluta predisposició del govern espanyol a culminar la transferència dels recursos econòmics” perquè la Generalitat tingui les competències de Rodalies. Amb aquesta carta, Sánchez respon a la que li va enviar Puigneró el 13 de setembre reclamant el traspàs “integral i definitiu” de Rodalies, després de la incidència del 9 de setembre que va impedir la circulació de trens per tota la xarxa de Rodalies i Mitjana distància a Catalunya unes hores.

“Va ser un incident sense precedents, ocorregut durant un procés d’actualització del Centre de Trànsit Centralitzat de Barcelona, la renovació del qual culminem al febrer, situant-ho entre els més capdavanters d’Europa”, ha subratllat.

La ministra ha reiterat les disculpes als afectats, ha dit que la recerca de l’incident “conclourà en els pròxims dies” i que l’explicaran públicament. Ha posat en valor les millores en la xarxa que el Govern està duent a terme i ha lamentat les incidències de “imponderables com a esdeveniments climàtics, els sempre desafortunats enrotllaments o sabotatges com els que estan ocorrent i intensificant-se en les últimes setmanes”.

Així mateix, ha recordat que el servei de Rodalies té una puntualitat del 93%, superior a serveis ferroviaris com el Londres (89%), Brussel·les (89%) o Roma (90%), i que l’objectiu és aconseguir el 97% de Berlín, el 96% d’Estocolm o el 95% de Zuric.