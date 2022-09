El Govern diu prou a la gestió de Rodalies: “Exigim el seu traspàs”

La portaveu del Govern de la Generalitat de Catalunya, Patrícia Plaja, ha exigit, un cop més, el traspàs de les competències de Rodalies a la Generalitat, després de les últimes incidències que hi ha hagut en diverses línies, com la R2 sud, les obres de l’R2 nord o l’R4. “Exigim el traspàs de les Rodalies per respecte als ciutadans de Catalunya. No hi pot haver mobilitat sostenible si Rodalies no funciona”, ha dit Plaja, repetint una de les reivindicacions dels catalans durant els últims anys.

Panells de l’estació de Sants informant de la incidència a Rodalies | ACN (Miquel Vera)

Afectacions diàries a Rodalies

Mentre l’R2 nord està en obres, avui l’R4 i l’R2 sud han patit afectacions i retards d’aproximadament tres quarts d’hora per incidències a l’Estació de França. Diversos trens s’han hagut d’aturar durant aquest matí a diverses estacions, i això s’afegeix col·lapse que suposa les obres a la Sagrera i que afecta directament a la línia R2 nord, que tindrà afectacions durant més de dos mesos.

EL Govern demana la retirada de les mascaretes

El Govern també ha demanat també, un cop més, la retirada de les mascaretes al transport públic, ja que consideren que és una obligació que no es pot complir. “Té poc sentit”, ha dit Plaja, que demana que sigui una recomanació. També s’ha referit a la crisi de Govern entre ERC i Junts per Catalunya, i ha volgut destacar que és un “espai” on no es tracta les diferències entre els dos partits. “És un govern liderat per un president que ha reiterat la seva confiança i tenim uns consellers que, durant el dia a dia, s’allunyen d’aquestes dinàmiques de partit”, ha afirmat la portaveu.

La portaveu encara no ha detallat què es farà per celebrar els cinc anys del referèndum del Primer d’Octubre. A més, també ha volgut recordar el cas de Meritxell Serret, que té una causa pendent i la fiscalia ha demanat la seva inhabilitació. En aquest sentit, Plaja ha recordat que el Govern té oberta la carpeta de desjudicialització a la taula de diàleg i la fi de la repressió.