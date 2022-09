El Govern demana per carta a Calviño la cessió dels pisos de la Sareb

Els consellers d’Economia, Jaume Giró, i de Drets Socials, Violant Cervera, han escrit una carta a la vicepresidenta primera i ministra d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, la cessió dels pisos de Catalunya que són propietat de la Sareb. La intenció del Govern és que es puguin destinar a habitatge social. La carta va ser enviada el passat dilluns i segons l’agència de notícies Europa Press, que hi ha tingut accés, es tracta d’una petició “explícita” del Govern que també comparteixen altres comunitats autònomes. Per això, han demanat que el mecanisme de cessió es posi en marxa “al més aviat possible” en una taula de treball entre el ministeri encapçalat per Calviño i la Generalitat per estudiar com dur-ho a terme pròximament.

Els consellers Giró i Cervera han recordat a la vicepresidenta Calviño que el passat mes de juny el govern espanyol va acordar aquesta cessió amb la Generalitat Valenciana, on hi ha 8.500 habitatges propietat de la Sareb. A Catalunya n’hi ha fins a 12.000, pel que el Govern creu que també s’hauria d’aplicar aquesta mesura per a Catalunya. El Govern ha lamentat en la missiva que fins ara aquesta qüestió “contínuament” demanada “no ha tingut la resposta” del govern espanyol que esperava l’executiu de Pere Aragonès.

“La gravetat del problema de l’habitatge és innegable”

Per això han enviat aquesta carta per intentar que la Sareb sigui part de la solució d’un problema com l’actual amb l’habitatge “la gravetat del qual és innegable”. “Com li hem descrit, la nostra posició és clara: una importantíssima aportació per a reduir el dèficit d’habitatge públic a Espanya passa per transferir a les Comunitats Autònomes, en la fórmula que s’aconsegueixi acordar, el patrimoni de la Sareb que pugui

destinar-se a lloguer social”, conclou la missiva del Govern a la ministra d’Hisenda espanyola.