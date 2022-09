Aragonès referma l’aposta pel Midcat com a via per promoure l’hidrogen verd

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, busca intensificar la cooperació amb Alemanya en l’àmbit de l’hidrogen verd i insisteix a apostar pel projecte del gasoducte Midcat, el qual podria tenir “un rol destacat” per promoure aquest combustible generat amb l’excedent de les renovables. Aquesta és una de les qüestions que el president de la Generalitat ha posat sobre la taula en el sopar de treball dels líders de l’Under 2 Coalition, una aliança de governs regionals que treballen per combatre el canvi climàtic.

En aquesta trobada, que ha tingut lloc a Nova York amb motiu de la Setmana del Clima, Aragonès ha refermat la voluntat de Catalunya per “continuar intensificant la cooperació amb les autoritats alemanyes en àmbits com l’hidrogen verd i la transició energètica justa”. Segons un comunicat de Presidència, entre els assistents a la reunió hi havia la secretària d’Estat del govern federal d’Alemanya i enviada especial per a l’Acció Climàtica, Jennifer Morgan.

La recepció dels líders ha tingut lloc a l’Empire State Building, que s’il·luminarà de verd per la Setmana del Clima de Nova York. En la mateixa línia, Aragonès ha defensat “el rol i el possible lideratge de Catalunya” en l’aliança de governs regionals pel clima, especialment per fer “interlocució” amb les institucions europees.

Aragonès a la recepció de líders a l’Empire State de Nova York en el marc de la Setmana del Clima de Nova York | ACN (Cedida pel Govern)

El president de la Generalitat ha coincidit amb la ministra escocesa pel Medi Ambient, Màiri McAllan, ja que la primera ministra d’Escòcia, Nicola Sturgeon, no ha pogut viatjar a Nova York per la mort d’Elisabet II. Des de l’executiu català remarquen que “els governs català i escocès mantenen una relació bilateral excel·lent i trobades habituals”, més enllà de “la col·laboració en polítiques climàtiques”.

Durant la cita a Nova York, Aragonès s’ha retrobat amb els responsables de Medi Ambient i Recursos Naturals del govern de Califòrnia, Wade Crowfoot i Yana Garcia, amb els quals ha mantingut converses i reunions de treball durant els últims mesos amb l’objectiu de reforçar les relacions en àmbits com l’agricultura o extinció d’incendis.

França diu no al Midcat

A principis de setembre, el president de França, Emmanuel Macron, descartava finalment el Midcat, el gasoducte que ha de connectar la península amb la resta d’Europa des de Catalunya, perquè assegurava que “un tercer gasoducte entre França i Espanya no té sentit”. De fet, el seu ministre de Transició Ecològica ja el va descartar per ser molt costós i perquè tardaria molts anys en poder estar operatiu. En canvi, el govern espanyol el veu amb bons ulls. França es va obrir a considerar-ho després d’una reunió entre el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el canceller alemany Olaf Scholz on el dirigent alemany li va donar el seu suport, però finalment Macron el va acabar d’enterrar.