Foment creu que la connexió del Midcat amb Livorno ha de ser complementària

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha subratllat que els projectes de connexió gasística del Midcat i de connexió submarina entre Barcelona i Livorno han de ser “complementaris, tant políticament com tècnicament”. Per tant, el president de la patronal catalana creu que aquesta proposta de connectar l’Estat i Itàlia a través d’un gasoducte, ha de ser un complement a la connexió amb gas de Catalunya a Alemanya, passant per França. Tot plegat es tracta d’una iniciativa conjunta entre el govern espanyol i l’Alemany, que s’ha trobat amb les reticències del govern francès. Davant d’això, es va posar sobre la taula una connexió submarina amb Itàlia.

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre | ACN

Comptabilitzat els dos gasoductes

“Són perfectament compatibles tots dos i des de Foment defensem que la construcció dels dos gasoductes sigui una realitat”, ha assenyalat el president de la patronal. Sánchez Llibre també considera que Espanya “ha d’aprofitar aquesta gran oportunitat” ja que disposa de se plantes regasificadores que representen la meitat de l’aprovisionament de la UE.

“Juga al nostre favor que tots dos projectes poden ser finançats per fons europeus, englobats en el programa europeu REPowerEU”, ha insistit el president de la patronal. Per Foment, els dos projectes treballant de forma complementària permetrien a la UE diversificar les fonts de subministrament de gas a través de països com Algèria, el Canadà, els Estats Units, Veneçuela, Qatar i Nigèria i asseguraria “la garantia de sostenibilitat, competitivitat i de subministrament”.

Demana al govern espanyol que l’Estat no es converteixi en un hub

En declaracions a Mediaset Itàlia que s’emetran dilluns, Sánchez Llibre ha instat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a liderar “sense complexos que l’Estat es converteixi en un ‘hub’ d’interconnexió gasística i d’hidrogen verd més important del sud d’Europa”. A més, ha emplaçat Sánchez a unir esforços amb el govern alemany i l’italià que sortirà de les urnes el pròxim 25 de setembre per demanar al govern francès que no posi traves per a la construcció el Midcat”. “Ara és el moment de a gran diplomàcia”, ha resumit.