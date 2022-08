Primàries proposa fer servir el Midcat per negociar la independència

Primàries Catalunya ha estat l’últim a reaccionar a l’acceleració en la construcció del Midcat entre Catalunya i França. La proposta, però, és diferent a la d’altres que s’han posicionat. En el cas de Primàries Catalunya la formació defensa “aplicar el mandat democràtic del passat 1 d’Octubre en coses reals”. A més, han aprofitat per carregar contra el Consell per la República pel que considera “ficcions”. “El Govern ha de fer valer la seva posició i dir clarament que qualsevol col·laboració amb Europa passa per la nostra independència”, han reiterat en una piulada a Twitter aquest diumenge al matí.

A més, han assegurat que com que el Midcat és “una necessitat europea” el Govern hauria de fer veure a la Unió Europea que els catalans “també en tenim, de necessitats” a canvi de la construcció d’aquest gasoducte. “Si pretenem ser un Estat, hem de defensar el nostre territori i no fer més concessions a Espanya”, sostenen abans de concloure el tuit amb la frase “cap projecte espanyol en terra catalana”.

Defensem aplicar el mandat democràtic del passat #1oct en coses reals i no pas amb ficcions com les que planteja el @ConsellxRep.



El @govern ha de fer valer la seva posició i dir clarament que qualsevol col·laboració amb Europa passa per la nostra independència. pic.twitter.com/1uVQw1TWNr — Primàries Catalunya (@PrimariesCat) August 14, 2022

La trajectòria de Primàries

El partit es va fundar el 2018 amb l’objectiu d’agrupar tot l’independentisme en una sola llista a les eleccions municipals de 2019 i escollir els candidats amb primàries obertes per trencar amb les dinàmiques dels partits. A Barcelona van obtenir el 3,7% dels vots, però cap regidor, mentre a la resta de Catalunya en van obtenir 26.

El novembre de 2019 van celebrar la Convenció Fundacional i es va decidir presentar-se a les eleccions al Parlament de Catalunya de 2021 amb el nom de Moviment Primàries per la Independència de Catalunya. A les eleccions catalanes del 2021, però, només van aconseguir 5.940 vots, el que suposa només un 0,21% del total, i cap escó. Els candidats escollits per a les eleccions al Parlament van ser com a caps de llista Laura Ormella per Barcelona, Carles Prats per Tarragona, Marc Rossinyol per Girona i Sergi Torrente per Lleida.