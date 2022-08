Aragonès celebren l’aposta alemanya pel MidCat

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha demanat a la Comissió Europea suport i finançament per al projecte del gasoducte del Midcat: “És estratègic per a Europa i per a Catalunya, més en el context actual, però també per al futur i la distribució d’hidrogen verd”.

Aragonès ha celebrat que el canceller alemany, Olaf Scholz, hagi apostat per construir un gasoducte que una Portugal i Espanya amb el centre d’Europa, i ha recordat que el Govern porta “mesos” reivindicant el projecte del Midcat. “Celebro el pas del canceller alemany Scholz. Ara, és imprescindible que la Comissió Europa doni suport i finançament”, ha conclòs.

Alsina aposta per un corredor mediterrani

La consellera d’Acció Exterior, Victòria Alsina, ha celebrat la proposta del canceller alemany, Olaf Scholz, per construir un gasoducte que comuniqui Portugal amb l’Europa central, i que travessi Espanya i França. Tot i que Scholz no ha mencionat explícitament el MidCat, un megaprojecte d’interconnexió gasística que passaria per Catalunya, Alsina ha apostat per aquesta infraestructura que també compta ara amb el suport del govern espanyol. “Vam ser els primers a reclamar el rellançament del MidCat”, diu la titular d’Acció Exterior en una piulada aquest divendres. Alsina destaca així “la importància estratègica” de Catalunya com a “pont entre la UE i la Mediterrània”.

Alsina ha aprofitat per exigir també a la UE que pressioni Madrid per “fer realitat el corredor mediterrani” que és “clau” per a Catalunya però també per a la UE.

La consellera d’Acció Exterior i Govern Obert, Victòria Alsina / ACN

Un pla del 2019

L’interconnector Midi-Catalunya, més conegut com a MidCat, és un megaprojecte d’interconnexió gasística entre Espanya i França impulsat per l’empresa espanyola Enagás i la francesa Teréga, que està valorat en més de 3.000 milions d’euros.

El pla inicial del MidCat contemplava la construcció d’un nou gasoducte de 227 kilòmetres anomenat STEP (South Transit East Pyrenees, en les seves sigles en anglès) que connecti els dos estats a través de Catalunya. En concret, el conducte havia d’anar des d’Hostalric fins a Barbaira, passant per Figueres i el Portús, a més d’una estació de compressió a Martorell i una altra a la banda francesa.

Amb el suport del govern de Mariano Rajoy i de la Comissió Europea, que llavors ja buscava vies alternatives al gas rus arran de l’annexió de Crimea, els promotors del MidCat van rebre entre el 2013 i el 2019 més de 7,3 milions d’euros de fons públics europeus que només es van destinar a estudis preliminars. Mentrestant, el projecte va generar el rebuig d’una part del territori català, especialment dels grups ecologistes, i fins i tot es va crear la Plataforma de Resposta al MidCat.

Finalment, el MidCat va quedar paralitzat el 2019 quan va ser tombat pel regulador francès i l’espanyol. En conseqüència, Brussel·les va deixar de finançar els plans d’Enagás. Els reguladors van considerar que el mercat no havia mostrat “interès comercial” per aquesta proposta d’interconnexió i que els costos prevists eren “alts en comparació amb els estàndards europeus”.