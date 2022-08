Les 4 platges més buscades de Catalunya

Les platges catalanes són especials per la seva diversitat i un encant únic. Passant de les aigües blaves i profundes de la Costa Brava a la sorra plana i tranquil·la de la Costa Daurada. I és que després de dos anys de pandèmia tothom ha aspirat a anar-se’n de vacances i gaudir-les com feia dos anys que no es feia.

La platja relaxa i permet descansar, i es pot convertir en un molt bon passa temps, anant amb els amics, la parella o la família. A Catalunya, precisament, hi ha una gran afició per anar a la costa, al ser un país de mar i muntanya. Amb la calor, la platja s’ha convertit en un refugi gràcies a les aigües tranquil·les i relaxants del Mediterrani.

Platja d’Aro i la Barceloneta destaquen en el rànquing

Segons el departament de l’agència de referència en l’estudi i posicionament SEO Eskimoz, el destí favorit per anar a la platja dels catalans és Platja d’Aro. Situat al Baix Empordà, compta amb ofertes d’oci i cultura, el paisatge natural que ofereix la localitat gironina és única. Destaca per les seves aigües cristal·lines amb un color blau turquesa.

Unes altres destinacions que també són molt ben acollides pels catalans són la Barceloneta. Amb locals d’oci nocturn al seu voltant i restaurants, destaca per la presència de l’elegant edifici de l’Hotel Vela.

La platja de Castelldefels / Europa Press

Miami Platja, la més destacada del sud de Catalunya

Més al sud, Miami Platja destaca entre les platges tarragonines. En ser Costa Daurada, destaca per tenir unes aigües tranquil·les i una sorra envejable per la seva suavitat. El color daurat de il·liumina el paisatge i crear un galmour únic pels catalans. El rànquing el tanca Platja de Castelldefels, amb una longitud d’uns 5 quilòmetres, té una gran oferta gastronòmica i amb unes característiques molt similars a la de la platja de la Barceloneta.