L’FBI buscava documents sobre armes nuclears que s’hauria emportat Trump

Els escorcolls de l’FBI a la propietat de l’expresident dels Estats Units Donald Trump en el resort Mar-a-Lago de Florida incloïen documents classificats relacionats amb les armes nuclears, segons ha informat el diari The Washington Post.

Experts en informació classificada consultats pel diari nord-americà han assegurat que els agents federals van mostrar una “profunda preocupació” durant la cerca de documents ja que van pensar que informació sobre armes nuclears podrien estar en perill, ja que potencialment podien caure a les mans equivocades.

Es desconeix l’origen de les armes

Tanmateix, no ha transcendit si aquestes armes pertanyien als Estats Units o si bé eren documents recuperats d’altres països. L’informe del Post es produeix després que el Departament de Justícia (DOJ) presentés una moció el dijous per a sol·licitar que un tribunal de Florida reveli l’ordre d’aplanament executada pel FBI, després de les acusacions de Trump sobre una suposada persecució per part dels agents federals i l’Administració Biden.

“L’interès clar i poderós del públic a comprendre el que va ocórrer sota aquestes circumstàncies pesa molt a favor de la revelació”, ha expressat el Departament de Justícia i ha pogut saber The Hill. Simpatitzants i seguidors de l’expresident han convocat una sèrie de mobilitzacions per a protestar per la batuda del FBI a la casa a Florida de Trump. L’expresident ha acusat els agents federals d’estar duent a terme una persecució contra la seva persona.

El fiscal general va ordenar l’escorcoll

Alhora, el fiscal general dels Estats Units, Merrick Garland, ha assegurat que va autoritzar “personalment” l’escorcoll a la mansió de l’expresident dels EUA, Donald Trump. En una breu compareixença davant dels mitjans, Garland ha afirmat que l’ordre d’escorcoll que va permetre a l’FBI entrar a la residència de Trump a Mar-a-Lago, a Florida, va obtenir el vistiplau d’un tribunal federal. Davant les crítiques dels seguidors de Trump a l’FBI, Garland ha reivindicat “la integritat” i el “patriotisme” de les forces federals i del departament de Justícia dels EUA. Garland no ha volgut donar més detalls de la investigació, però ha demanat a un tribunal de Florida per poder fer pública l’ordre d’escorcoll.