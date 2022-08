La inflació disminueix un 0,1% respecte el mes passat

L’Índex de Preus de Consum (IPC) a Catalunya a disminuir un 0,1% respecte el mes passat. Tot i així, va pujar un 10,3% al juliol respecte ara fa un any. Això representa 0,6 punts més del registrat al juny segons dades fetes públiques aquest divendres per l’Institut Nacional d’Estadística.

En el conjunt d’Espanya, l’IPC va pujar un 10,8% al juliol en relació amb el mateix mes de 2021, 0,6 punts per sobre del registrat al juny; la taxa de variació mensual es va reduir un 0,3%, i la inflació subjacent es va situar en el 6,1%; 0,6 punts més que en el mes passat.

Taxa interanual per sota d’Espanya

La taxa interanual de Catalunya se situa per sota de la mitjana a Espanya, que per dalt està liderada per Castella-la Manxa (13,2%), Castella i Lleó (12%) i La Rioja (11,7%).

Els preus que més van pujar al juliol a Catalunya respecte a un any enrere van ser els d’Habitatge (21,4%) i Transport (16%), seguits d’Aliments i begudes no alcohòliques (11,7%), Vestit i calçat (8,7%), Hotels, cafès i restaurants (7,2%), Parament (6,9%) i Begudes alcohòliques i tabac (4,4%).

Primets clients a la gasolinera de la Costa Brava on Petrolis Independents ha substituït Cepsa / J.R.

Van pujar en menor mesura els preus d’Oci i cultura (3,8%), Uns altres (3,2%), Medicina (1,6%) i Ensenyament (1,5%), mentre que els preus de Comunicacions van ser els únics que van baixar (-2,2%).

En dades intermensuals respecte a juny, la major pujada va ser en els preus d’Habitatge, amb un augment del 2,7%, seguida d’Hotels, cafès i restaurants (1,2%) i Oci i cultura (1,2%), mentre que Vestit i calçat van liderar les caigudes, amb un 9,6% menys, seguits de Transport (-2,2%) i Comunicacions (-2%).

Augmenta en totes les demarcacions

Per demarcacions i en dades interanuals, l’IPC de juliol va augmentar en totes, amb un 12,4% a Lleida, un 11,7% a Girona, un 11,1% a Tarragona i un 9,8% a Barcelona.

Respecte al mes de juny, els preus no van pujar en cap de les províncies catalanes, amb reduccions del 0,3% a Tarragona i del 0,1% a Barcelona, mentre que a Lleida i Girona es van mantenir plans.