Raquel Sánchez estudia com incorporar 30.000 pisos de grans tenidors al pla d’habitatge assequible

La ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha afirmat aquest dilluns que el govern espanyol manté converses amb el sector privat sobre la proposta dels grans propietaris al Ministeri per llogar a l’Estat fins a 30.000 habitatges socials.

En declaracions després d’acudir a la Jornada Immobiliària organitzada per Europa Press, ha respost així en preguntar-li per aquesta proposta: “Estem parlant amb el sector privat, amb els grans tenidors. A més, forma part del Pla d’Habitatge per al Lloguer Assequible”.

Ha afegit que el Pla pretén “mobilitzar com a mínim 100.000 habitatges per posar-los a disposició de les comunitats autònomes, dels ajuntaments, per garantir aquest lloguer assequible i sobretot per part dels col·lectius més vulnerables”.

També ha assegurat que els grans tenidors comparteixen l’objectiu del govern espanyol: “Fixar-nos aquests 30.000 habitatges que puguin tenir com a origen aquests grans tenidors i posar-los a disposició”. “Estem treballant quina és la fórmula; evidentment, a través de concurs públic, però veient quina és la fórmula. Però per descomptat saben que estem treballant amb ells i se sumen a aquests habitatges que volem que formin part del pla de 100.000 habitatges”, ha afegit.

La proposta dels grans tenidors

La proposta dels grans tenidors passa per una cessió de 25 anys a l’Estat: aquest, com a arrendatari, possibilita llavors al propietari que cedeixi l’habitatge un horitzó temporal que permet visibilitat i certesa a llarg termini, segons ha explicat recentment el CEO de Anticipa i Aliseda, Eduard Mendiluce, en nom de l’associació de propietaris Asval.

En contrapartida, els preus se situaran un 20% per sota del preu de mercat per donar capacitat d’accés a famílies vulnerables.