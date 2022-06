Els grans tenidors d’habitatges plantegen cedir a l’Estat 30.000 cases de lloguer social

Els grans tenidors d’habitatges estan disposats a cedir una part rellevant de la cartera per destinar-la a un lloguer social assequible de manera immediata. Eduard Mendiluce, CEO dels gestors immobiliaris Aliseda i Anticipa i en nom de l’associació de propietaris Asval, confirma que els grans propietaris residencials estan a favor d’arribar a un acord de col·laboració publicoprivada amb el govern espanyol per posar a disposició de l’Estat 30.000 habitatges socials.

Durant la seva intervenció en la jornada anual del Club Immobiliari de l’escola de negocis Esade, Mendiluce va posar sobre la taula que l’acord sigui amb l’administració estatal i no amb les comunitats autònomes, per tal de donar-li més seguretat jurídica. La idea és una concessió a l’Estat per un període de 25 anys amb un preu d’un 20% per sota de mercat. El perfil de l’inquilí per accedir a aquests arrendaments el definiria el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) i la gestió immobiliària d’aquests immobles continuaria sent privada.

L’objectiu és donar una solució entre el sector privat i el públic a les famílies més vulnerables que tenen problemes per accedir a un habitatge al mercat. “El sector privat i el públic s’han d’asseure per buscar junts models que siguin eficaços i escalables”, explica Mendilluce. El programa podria incloure tant habitatges buits com habitatges ocupats amb criteris de vulnerabilitat, a fi de regularitzar habitatges ocupats il·legalment, segons la proposta d’Asval.

El mateix govern va proposar fa uns mesos que els grans propietaris podrien cedir fins a 30.000 cases per llogar. Ara caldrà determinar si aquesta proposta s’articula a través duna convocatòria pública.

El director general d’Habitatge i Sòl del Ministeri, Francisco Javier Martín, afirma que estan “posant sobre la taula instruments perquè les comunitats autònomes puguin exercir les competències, perquè al final la competència d’habitatge és de les comunitats autònomes”.