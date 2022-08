ERC, en un carreró sense sortida al Parlament

ERC i Junts no troben la fórmula perquè les funcions de la presidenta del Parlament siguin assumides pels junters un cop Laura Borràs ha estat suspesa per l’aplicació de l’article 25.4. Borràs no té cap intenció de dimitir, i compta amb el suport del secretari general de la formació, Jordi Turull.

Els republicans han reiterat que no volen assumir les funcions de la presidència del Parlament perquè això no estava disposat en l’acord de legislatura. De moment, però, i en compliment del reglament, és Alba Vergés qui ha d’assumir aquestes funcions. En declaracions recents a la premsa, la republicana reclamava a Junts que trobés una sortida a la situació.

Una possibilitat hagués estat que Vergés dimitís com a vicepresidenta primera del Parlament i en el seu lloc s’hi posés la secretària primera de la Mesa, la diputada Aurora Madaula. Si Madaula fós designada vicepresidenta primera hauria d’assumir les funcions de la presidenta suspesa.

Cop de porta a una solució possible

Aquesta opció, però, ha quedat eliminada aquest dijous després que la pròpia Madaula hagi deixat en evidència a través de les xarxes socials que no té cap mena d’intenció de dimitir de secretària primera per convertir-se en vicepresidenta. El mateix missatge és celebrat per la presidenta suspesa, Laura Borràs.

Les dues responen a un usuari que considera “il·lús” aquell que pensi que Madaula “acceptarà la vicepresidència primera per així blanquejar als que han fulminat Borràs”. “Totalment, estimat, totalment”, respon la diputada de Junts. Darrere seu, Borràs assegura: “Afirmo que és així i tinc la sort que així sigui, com a companya i amiga i vicepresidenta de Junts”.

Totalment, estimat, totalment. — Aurora Madaula 🎗 (@Aurora_Madaula) August 11, 2022

🤗🤗🤗🤗🤗 — Aurora Madaula 🎗 (@Aurora_Madaula) August 11, 2022

Un cop suspesa per acord d’ERC, la CUP i el PSC, Borràs va manifestar que no tenia cap intenció de dimitir, de manera que forçava una situació d’interinatge a la presidència de la cambra catalana. Més enllà d’ERC, la CUP i el PSC, Cs ha proposat donar un ‘cop’ a Borràs amb la convocatòria d’un ple per escollir una nova presidència. Des de Junts es manté una postura crítica amb l’aplicació del 25.4. En una entrevista amb EL MÓN, el diputat Jaume Alonso-Cuevillas ha reiterat que la suspensió és una mostra de “deslleialtat” dels socis del Govern i considera la mesura “injusta i arbitrària”. Cuevillas defensa que el cas de Borràs no pot ser considerat corrupció i que els partits que l’han suspès han pres una decisió política i no jurídica.