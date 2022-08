Cuevillas avisa que Junts no substituirà Laura Borràs com a presidenta

El diputat de Junts per Catalunya, Jaume Alonso Cuevillas, ha avisat Esquerra Republicana que no substituirà a la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, tot i ser suspesa per la Mesa de la cambra catalana amb els vots dels republicans i la CUP. D’aquesta forma, respon a unes paraules d’ahir de la vicepresidenta del Parlament, Alba Vergés, que instava Junts a assumir la presidència de la cambra.

Alhora, Cuevillas ha acusat Esquerra Republicana d’utilitzar la suspensió de la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, per tapar els acords de la taula de diàleg. El diputat de Junts considera que els acords són un acatament al marc jurídic de l’Estat espanyol i una renúncia a la unilateralitat.

Cuevilles constata molta indignació a les bases de Junts

El diputat considera de molt greu i creu que Esquerra ha fet això perquè “ha volgut”. De fet, Cuevillas constata que hi ha “molta indignació” a les bases de Junts i ha posat d’exemple una trobada que hi va tenir ahir amb diferents membres de la Vegueria del Penedès.

Alhora, ha advertit que el pròxim 1 d’octubre serà un punt d’inflexió, ja que serà una tardor “molt calenta”. Segons Cuevillas, coincidiran dues mobilitzacions clau com són la de l’11 de setembre i la de l’1 d’octubre. Després d’això, les bases de Junts hauran de votar sobre si el partit ha de seguir a l’executiu català, o no.

Congrés de Junts a L’Hospitalet de Llobregat / Mireia Comas

No es mulla sobre el paper dels consellers

Cuevillas, d’altra banda, ha volgut tirar pilotes fora sobre si els consellers del seu partit que formen part del Govern de la Generalitat s’han de pronunciar sobre si cal, o no, sortir de l’executiu. “Els consellers han de seguir fent la seva feina i amb tota la dedicació”, ha afirmat l’exsecretari de la Mesa de la cambra catalana, que ha constata que els membres del Govern tenen la obligació de seguir.