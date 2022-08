Vergés recorda a Junts que li toca assumir la presidència del Parlament

La vicepressidenta del Parlament de Catalunya i amb funcions de presidenta, Alba Vergés, ha emplaçat a Junts per Catalunya a tractar la qüestió de la presidència del Parlament, que està en una situació d’interinatge després que la presidenta, Laura Borràs, fos suspesa dels seus drets i deures per la Mesa del Parlament. “Les funcions de la presidència li pertoquen a Junts, tal com vam acordar a l’acord d’investidura”, recorda l’exconsellera de Salut.

De fet, ha recordat que no és la presidenta del Parlament, sinó que és la vicepresidenta amb les funcions de la presidència. “Lamento que la segona autoritat del país estigui aquesta situació d’interinatge”, ha dit Alba Vergés, en línia al discurs d’Esquerra Republicana. Borràs va ser suspesa de les seves funcions perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya li ha obert un judici oral pel cas de presumpte fraccionament de contractes quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes. La Mesa, amb els vots del PSC, ERC i la CUP, va suspendre-la en base a un article del Parlament. que diu que si un diputat té una vista oral per un cas de presumpte corrupció, se l’ha de suspendre de les seves funcions.

Vergés vol modificar el reglament per garantir el vot de Lluís Puig

Vergés, al tenir les funcions de la presidència del Parlament, també haurà de decidir si firma l’acta dels plens del 6 i 7 de juliol, en el qual Borràs va atorgar al diputat de Junts Lluís Puig la possibilitat de votar de forma delegada, tot i la prohibició del Tribunal Constitucional. Tot i això, Borràs ha estat suspesa sense signar l’acta i Vergés ha dit que “defensarà els drets de cadascun dels diputats”. “hem de poder garantir-li la participació”, ha dit la vicepresidenta del Paralament. Per aquest motiu i en línia al seu partit, s’ha mostrat disposada a impulsar una reforma del reglament de la cambra per tractar la qüestió de Puig.

L’exconseller Lluís Puig abans de la vista al Palau de Justícia de Brussel·les el 10 de desembre de 2020

Netflix estrena un documental sobre la seva conselleria

Netflix ha estrenat el documental històric Broken health que repassa com l’exconsellera de Salut i actual vicepresidenta del Parlament Alba Vergés i el seu equip van gestionar la crisi sanitària per la pandèmia de la covid-19 a Catalunya. El documental es va rodar el 2020 i té una durada d’una hora i vuit minuts. La plataforma de vídeo sota demanda l’ofereix castellà i amb la possibilitat de subtitular-lo en català, alemany, anglès, castellà, francès i romanès.

Sobre el documental, ha dit que es basa en reviure tots aquells moments “durs” de confinament i de pandèmia de la covid-19. “Hi surten familiars i moments molt durs”, detalla la vicepresidenta del Parlament de Catalunya. De fet, Vergés ha recomanat veure el documental amb “tranquil·litat”.