Cuevillas, a punt de trencar el silenci sobre el cas Borràs

El diputat de Junts per Catalunya Jaume Alonso-Cuevillas, president de la Comissió de l’Estatut dels Diputats al Parlament de Catalunya està disposat a trencar el silenci sobre la polèmica al voltant de la suspensió de la presidenta de la cambra catalana, Laura Borràs. Així ho ha anunciat ell mateix en una piulada a Twitter on ha posat sobre avís als seus seguidors a la xarxa social.

He estat callat sobre els darrers esdeveniments per si em corresponia actuar com a president de la Comissió de l’Estatut del Diputat.



Després. he preferit també deixar passar una dies per refredar la reflexió.



Estic preparant un enfilall sobre el tema. — Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol (JACS) (@JACS_JaumeACS) August 3, 2022

Cuevillas admet que ha estat “callat sobre els darrers esdeveniments” i ho justifica explicant que ho ha fet per si li corresponia actuar com a president de la Comissió de l’Estatut del Diputat. “Després he preferit també deixar passar uns dies per refredar la reflexió”, ha afegit. Passats uns dies Cuevillas anuncia que està preparant un enfilall sobre el tema.

Cuevillas, segon diputat de l’entorn de Borràs que s’explica a Twitter

No serà el primer diputat de l’entorn més proper de Borràs que decideix intervenir en la polèmica des d’aquesta xarxa. La diputada Aurora Madaula, secretària segona a la Mesa del Parlament i fidel a la presidenta suspesa, també va publicar fa uns dies un enfilall a Twitter amb la seva versió dels fets. Madaula va denunciar l’actitud de la resta de companys de la Mesa negant-se a encarregar informes sobre la suspensió de Borràs. “Tenien pressa”, va dir.

Ahir va ser un dels dies més durs i tristos des que sóc diputada al @parlamentcat

Els diputats de la Mesa van negar-se a esperar un informe jurídic q avalés l’execució d’un article perquè els serveis jurídics consideren q aquest article vulnera drets fonamentals.



Tenien pressa — Aurora Madaula 🎗 (@Aurora_Madaula) July 29, 2022

Abans de la suspensió de Borràs a través de l’article 25.4 es parlava de la possible intervenció de Cuevillas com a president de la Comissió de l’Estatut dels Diputats. Quan la CUP i ERC encara no definien la seva posició respecte l’aplicació de l’article, s’especulava en la possibilitat que Cuevillas hagués de fer quan arribés el moment un dictamen en cas de dubte sobre la naturalesa corrupta dels fets pels quals s’acusa la presidenta suspesa. Quan va arribar el moment, però, ni cupaires ni republicans van expressar cap mena de dubte. Tampoc el PSC. I per això no es va estimar la petició de demanar l’informe, defensada en solitari per Madaula.

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, abraça a la secretària segona del Parlament, Aurora Madaula durant el ple / Europa Press

Aquest dijous es compleix una setmana de la suspensió de Borràs. La presidenta suspesa no pot recuperar els seus drets i deures fins que no s’aclareixi la seva situació judicial. Després que el TSJC li obrís judici oral, la Mesa, amb els vots a favor d’ERC, CUP i PSC va decidir d’apartar-la d’immediat per preservar la “dignitat” del Parlament davant d’un presumpte cas de corrupció. Un cop suspesa, Borràs va carregar contra els seus companys de Mesa, titllant-los d'”hipòcrites”.