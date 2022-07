Madaula retreu a la Mesa que hagi negat un informe jurídic per Borràs

La diputada de Junts per Catalunya i secretària segona de la Mesa del Parlament, Aurora Madaula, ha retret als diputats de la Mesa haver-se negat a “esperar un informe jurídic que avalés” la suspensió de la fins ara presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, amb base en l’article 25.4 del Reglament.

“Per decisions més simples han demanat informes i han retardat la decisió setmanes esperant el resultat”, ha dit Madaula en un fil al seu compte de Twitter, i ha afegit que així va succeir quan ERC va sol·licitar un per a decidir sobre la petició de celebrar comissions del diputat i consellera a l’exili Lluís Puig.

Laura Borràs durant la seva compareixença després de ser suspesa / ACN

La diputada afirma que els serveis jurídics consideren que vulnera la presumpció d’innocència

Al seu judici, els diputats del PSC, ERC i CUP van prendre la decisió de no esperar a l’informe perquè “els serveis jurídics consideren que aquest article vulnera drets fonamentals” en obligar a suspendre als diputats que s’enfronten a un judici per delictes vinculats a la corrupció.

Madaula ha mantingut que “tot estava calculat per acabar amb la presidenta un dia abans que tanqui el Parlament per vacances i que a l’agost tot es dilueix” i ha titllat de cinisme, en les seves paraules, que el dimecres després de la taula de diàleg es parlés de desjudicialización. “Volen dialogar amb els botxins però no amb els ‘companys'”, ha criticat, i ha lamentat textualment que les cadires i els interessos personals i polítics s’imposin a la justícia i al bé comú, segons ella.

Madaula apunta que tenien pressa

Ha assegurat que en la reunió de la Mesa del dimarts els diputats de PSC, ERC i comuns “van exigir” a Borràs que tornés a convocar a l’òrgan rector del Parlament quan van saber que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) l’enviava a judici per presumptament fraccionar contractes en la Institució dels Lletres Catalans (ILC), a pesar que no hi havia notificació oficial.

“Tenien pressa. Però més pressa tenien ahir. Pressa per a treure’s de davant un rival polític perseguit per les clavegueres de l’Estat”, ha assegurat Madaula, que ha mantingut que la resta de membres de la Mesa no va voler escoltar durant la reunió.

A més, ha acusat la Mesa d’haver utilitzat l’article de manera injusta, desproporcionada i arbitrària: “Fins ara, només el jutge Llarena i el 155 s’havien atrevit a alterar els resultats democràtics del Parlament”.