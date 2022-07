Boye sospesa treure del TSJC el judici a Borràs 

Treure el cas de Laura Borràs de la sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Aquesta és una de les possibilitats que es planteja la defensa de la ja expresidenta, que dirigeixen Gonzalo Boye i Isabel Elbal. La idea sorgeix de la suspensió com a diputada acordada per la mesa de la cambra catalana ahir, després que el TSJC li hagi obert judici oral per prevaricació i falsedat documental i pel que fiscalia li demana fins a 6 anys de presó i 21 d’inhabilitació. Tot per la fragmentació de 18 contractes a un únic proveïdor –també imputat– quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes.

Gonzalo Boye i Laura Borràs, en una imatge d’arxiu

Fons de la defensa, consultades per El Món després que Boye hagi avançat la idea al programa Els matins de Catalunya Ràdio, comenten que estan preparant un escrit sobre la competència del TSJC en aquesta causa després de la suspensió. “Si no té drets i obligacions com a diputada, per què ha de continuar essent aforada?”, es pregunten els advocats després de l’aplicació de l’article 25.4 del reglament del Parlament que deixa sense funcions l’acta de Laura Borràs.

Un cas concret

L’estratègia de la defensa passa per interpretar que, si un diputat no té cap dels drets incorporats a la seva acta, també ha de caure el que determina l’aforament. En aquest sentit, creuen que el cas hauria de ser jutjat ara per un jutjat ordinari, a la vista que té suspesos els seus drets fins que no hi hagi sentència sobre el cas. De fet, el cas Borràs ja ha passat per diversos tribunals. Així del jutjat d’Instrucció 9 va passar al Tribunal Suprem, que la va investigar en la seva condició de diputada al Congrés espanyol en nom de Junts per Catalunya i després que la cambra baixa votès a favor del seu suplicatori.

Després va retornar la causa al TSJC en ser escollida diputada al Parlament de Catalunya. Un procés que ha viscut alts i baixos durant la instrucció, com haver d’anular la conclusió de la instrucció i ordenar-ne una de nova, o bé les recusacions als magistrats. De fet, encara cueja un darrer recurs de queixa, presentat aquest dijous per l’equip de defensa de Borràs contra la inadmissió de la darrera recusació presentada. La instrucció ja està enllestida, i segons la defensa, només caldria passar el sumari i les indagacions al jutjat penal que correspongui per torn de repartiment.