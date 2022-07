“No és justícia, és venjança”: concentració de suport a Laura Borràs

Un centenar de persones han sortit al carrer aquest dijous per mostrar el seu suport a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, acusada de prevaricació i falsedat documental mentre presidia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va obrir dimarts passat judici oral contra Borràs per aquests suposats delictes. Ara, és torn dels partits amb representació a la Mesa, entre ells ERC i la CUP, decidir si suspendre del càrrec a Borràs. Per aquest motiu, un grup en suport de Laura Borràs ha convocat a través de les xarxes una manifestació a les portes del Parlament i Junts per Catalunya ha demanat als militants que s’hi sumin.

Minuts abans de les dotze en punt, la presidenta del Parlament s’ha apropat als concentrats per saludar-los i agrair-los el seu suport i ha repartit abraçades. “Moltes gràcies per venir”, els deia. Els seus seguidors han cridat consignes com “Laura Borràs, la nostra presidenta” o “No és un judici, és una farsa”. Durant aquests minuts, Borràs ha anat acompanyada de l’expresident de la Generalitat Quim Torra, i l’exconseller Josep Rull, qui prèviament també s’ha apropat a saludar.

Els manifestants, crítics amb ERC i la CUP

Els manifestants han mostrat una gran pancarta en què deia “Laura Borràs, no estàs sola. No és justícia, és venjança”. També, s’han vist d’altres amb missatges com “Meridiana resisteix” o “Fora el rei, jutges i polítics corruptes”. D’altra banda, han cridat consignes com “independència”, “1 d’octubre, ni oblit ni perdó”, “Visca la república catalana”.

Un moment de la protesta a favor de Laura Borràs / JAG

Durant dues hores, els concentrats han cridat consignes com “independència”, “1 d’octubre, ni oblit ni perdó”, “Visca la república catalana”. També han carregat contra ERC i la CUP, als que titllen de “botiflers” i “traïdors”. A més, han demanat la dimissió del president de la Generalitat, Pere Aragonès. Per acabar, els manifestants han cantat l’Estaca, de Lluís Llach, i els Segadors.

Aplicació de l’article 25.4 del reglament del Parlament

La manifestació ha sigut convocada mitja hora abans que la Mesa decideixi si aplica l’article 25.4 del reglament, amb el qual se suspendrà a Borràs del seu càrrec per un cas de “corrupció”.

ERC, CUP i PSC han avisat que votaran a favor d’aplicar-li el 25.4 si Borràs no dimiteix prèviament, cosa que prefereixen. “Això demostraria la responsabilitat i voluntat de preservar la institució i és evident que si no s’arriba a aquesta situació perquè Borràs no vol fer el pas, el reglament del Parlament és molt clar, s’haurà d’aplicar el 25.4”, ha assegurat la portaveu d’ERC, Marta Vilalta. Tanmateix, Borràs ha dit en reiterades ocasions que defensa la seva innocència i no pensa dimitir.