L’independentisme podria assolir la majoria absoluta, segons l’últim CEO

L’independentisme obtindria entre 61 i 76 diputats en unes hipotètiques eleccions al Parlament de Catalunya ara mateix. Així ho detalla el Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), que dona la victòria al PSC amb un resultat d’entre 36 escons i 42 (avui en té 33). Qui també pujaria considerablement seria Esquerra Republicana de Catalunya, que passaria dels 33 diputats actuals a una forquilla d’entre 31 i 37 escons.

Patacada de Junts

En canvi, Junts per Catalunya cauria considerablement, passant dels 32 parlamentaris actuals, a la forquilla d’entre 22 i 27 diputats. Així doncs, l’adéu del president a l’exili, Carles Puigdemont, de la presidència del partit, el presumpte cas de corrupció que envolta a la seva president, Laura Borràs, i les constants pica-baralles a la direcció del partit provocarien un impacte negatiu en els resultats d’unes eleccions al Parlament.

Qui augmentaria considerablement, arreplegant els vots del Ciutadans i de Vox, seria el Partit Popular, després d’uns anys de crisi de resultats. Recuperaria els escons que tenia abans del procès, passant dels 3 diputats actuals a una variació d’entre 9 i 14 diputats. Per tant, l’efecte Feijóo provocaria un efecte positiu al PP català, amb Alejandro Fernández com a cap de llista. De fet, Vox cauria a la sisena força, amb un resultat d’entre 4 i 8 escons.

Congrés de Junts a L’Hospitalet de Llobregat / Mireia Comas

Ciutadans, a punt de desaparèixer

Per la seva banda, la CUP obtindria un resultat molt similar, ja que assoliria entre els 8 escons i els 12, mentre que els Comuns patiria una davallada, passant dels 8 representants actuals a una forquilla d’entre 4 i 7 escons. Per la seva banda, Ciutadans seguiria la seva tònica de caiguda lliure a l’Estat espanyol. El Parlament on va veure néixer el partit espanyolista, veuria com el partit d’Arrimadas estaria a punt de desaparèixer amb una variació d’entre 3 i 6 diputats.