Catalunya és on baixa més l’atur de l’Estat espanyol en el segon trimestre

L’atur a Catalunya ha disminuït en 33.700 persones durant el segon trimestre de 2022 i la taxa d’atur ha baixat fins al 9,29%, respecte el 10,23% de fa tres mesos, fins a aconseguir 360.500 aturats.

Catalunya, amb 118.000 aturats menys, és la demarcació en la qual més ha baixat l’atur en termes anuals, seguida d’Andalusia (-114.000) i Canàries (-66.800), segons l’Enquesta de Població Activa (EPA) publicada aquest dijous per l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

Catalunya assoleix 3,52 milions d’ocupats

En el conjunt de l’Estat, l’atur ha baixat en 255.300 persones en el segon trimestre d’enguany, el que suposa un descens del 8,04%, i la taxa de desocupació s’ha situat en el 12,48%, respecte el 13,65% de fa tres mesos, amb 2.919.400 aturats.

En comparació a l’any anterior, el nombre d’aturats a Catalunya ha registrat una disminució relativa del 24,66%; mentre que en comparació amb el primer trimestre de l’any, la rebaixa ha estat del 8,54%.

D’altra banda, el número d’ocupats a Catalunya va aconseguir els 3,52 milions, 63.800 més que en el trimestre anterior (+1,84%) i 103.900 més que en el mateix moment de l’any passat (+3,04%).

Destaquen els inactius

Els inactius s’han reduït fins al mes de juny de 2022 en 23.900 a Catalunya, mentre que a nivell estatal han baixat en 56.500 en el trimestre.

A Catalunya, la població major de 16 anys és de 6.364.000 persones, als quals cal restar els actius, que són 3.881.500, per a obtenir els inactius, també es pot obtenir restant a la població major de 16 anys els ocupats i els aturats.

Tot plegat en un context on hi ha una augment destacat de la inflació, com a conseqüència de la guerra a Ucraïna i la fi de les restriccions de la pandèmia. Es tracta d’una inflació provocada per l’augmenta de la demanda i l’escassetat de l’oferta. Tot i això, el govern espanyol preveu que es normalitzin els preus durant la tardor