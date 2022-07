Catalunya és l’àrea on baixa més l’atur de l’Estat espanyol, gairebé un 3%

L’atur ha baixat considerablement a Catalunya, i és que el mes de juny va registrar 338.081 persones aturades, fet que suposa un descens de 9.946 aturats. Això implica una disminució d’un 2,86%, mentre que al maig ho va fer en un 4,57%. De fet, els nous contractes tornen a enfilar-se amb 280.974 firmes, un 46% de les quals indefinides.

Segons ha informat aquest dilluns el Ministeri de Treball i Economia Social, respecte fa un any, hi ha 107.781 persones aturades. Això implica que, en comparació el juny del 2022, hi ha un 24,17% menys de persones aturades a Catalunya.

A l’Estat espanyol, només puja a Andalusia

En el conjunt de l’Estat espanyol, el nombre d’aturats registrats en les oficines dels serveis públics d’ocupació ha disminuït en 42.409 aturats al juny (-1,45%), fins a un total de 2.880.582 aturats, el nivell més baix des d’octubre de 2008, “inici de la crisi financera”.

Catalunya és on més baixa l’atur arreu de l’Estat espanyol, seguida de Madrid , on ha disminuït l’atur en 7.443 persones, a Galícia hi ha 5.188 menys aturats, mentre que a Castella i Lleó hi ha 4.707 persones menys aturades. De fet, només Andalusia registra un augment dels aturats, amb un increment de 6.345 persones.

El ministre de Seguretat Social, José Luís Escrivá / ACN

A Lleida, el sector serveis marca la disminució

Pel que fa a la demarcació de Lleida, hi ha 656 persones menys aturades. El descens és d’un 3,52% respecte al maig i situa la xifra total de desocupats en 18.001 persones. Així mateix, hi ha 4.597 aturats menys (-20,34%) si es compara amb el juny del 2021. L’atur va disminuir el darrer mes a Lleida en tots els sectors, una caiguda liderada pels serveis, amb 491 aturats menys, seguits per l’agricultura (-76), la indústria (-49) i la construcció (-36). Del total d’aturats de la demarcació, 7.712 són homes i 10.289 dones. D’aquests, 1.265 tenen menys de 25 anys.

Tot plegat en un context d’inflació, a conseqüència de l’encariment dels preus i la falta de subministrament provocades per la guerra d’Ucraïna i la fi de les restriccions. Els experts esperen una tardor complicada, després que l’IPC superés la barrera del 10%.