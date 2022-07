Nou màxim històric en l’inflació a l’eurozona amb un 8,6%

La inflació a l’eurozona ha registrat el mes de juny un nou màxim històric. Segons ha informat l’oficina d’estadística europea, Eurostat, la pujada de preus ha arribat al 8,6%. Una xifra que supera per cinc dècimes les registrades al mateix mes de l’any passat.

L’Eurostat ha assegurat que l’energia és el component que més ha fet encarir els preus. Aquesta ha patit un augment del 41,9% respecte al 2021. D’altra banda, el menjar, l’alcohol i el tabac s’han encarit un 8,9%, mentre que al maig van registrar un increment del 7,5%. En aquest mateix grup, el menjar fresc ha sigut el que ha patit una inflació més elevada, amb un 11,1%. El preu dels béns no energètics han augmentat un 4,3% al juny, una dècima més que al maig. Els serveis, en canvi, han registrat en el mes de juny una dècima menys que al maig, situant-se en un 3,4%.

El Banc Central Europeu va anunciar al juny que pujaria els tipus d’interès aquest mes. Segons l’institució, aquesta mesura, que es dona per primera vegada en 11 anys, ha de servir per frenar la pujada de preus.

Alemanya i Països Baixos, únics països on ha baixat

Els únics països on s’ha frenat la inflació d’entre els 19 membres de l’eurozona han sigut a Alemanya, on ha passat del 8,7% al 8,2%, i als Països Baixos, que ha registrat un 9,9% al juny, reduint tres dècimes el percentatge respecte al mes anterior. D’altra banda, les pujades més grans s’han donat a Estònia, on se situa en un 22% actualment; Lituània, amb un 20,5%; i Letònia, amb un 19%.

A Espanya la inflació ha arribat al 10% el mes de juny, tal com va informar ahir l’Institut Nacional d’Estadística. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez va culpar el tall de subministrament de gas rus de la pujada de preus. Per frenar l’augment en el cost del gas, estan treballant per reformar el mercat del gas majorista a tot el continent europeu, va explicar Sánchez en una entrevista a la Cadena Ser.