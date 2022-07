Catalunya podrà gastar 3.100 milions més per combatre la inflació el 2023

El conseller d’Economia, Jaume Giró ha anunciat que Catalunya podrà gastar 3.100 milions d’euros addicionals en el pressupost del 2023, ja que així s’ha acabat decidint en el Consell de Política Fiscal i Financera de Madrid, on hi ha assistit presencialment per primera vegada des del 2017. D’aquesta manera, aquesta injecció per l’any que ve servirà per combatre la inflació que ha esdevingut el “gran problema econòmic que afronta el país i el continent europeu” ha dit Giró. Amb aquestes noves pautes, el conseller ha assegurat que la reunió ha estat positiva i ha celebrat l’ampliació de la taxa de dèficit al 0,3% l’any vinent, ja que pot ajudar a mantenir els estàndards de l’economia.

Pla general del conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró, oferint una roda de premsa el 9 de novembre de 2021 (Horitzontal)

A la sortida del Consell de Política Fiscal i Financera aquest dimecres, Giró ha fet referència a la necessitat de combatre la inflació i com els diners que l’Estat espera invertir de més a Catalunya aniran destinats a millorar aquest problema. Tot i això, el conseller ha advertit que la despesa extra no es pot destinar a accions estructurals per evitar retallades més endavant, ja que a partir del 2024 tornaran a estar en funcionament les regles fiscals, suspeses actualment per ajudar els governs a fer polítiques expansives per a apuntalar la recuperació econòmica. “Serà obligació de tothom que la despesa que destinem el 2023 sigui no estructural. El 2024 i el 2025 poden venir possibles problemes de retallades si no sabem invertir adequadament aquests diners”.

La taxa de residus gestionada a Catalunya

D’altra banda, Giró ha explicat que l’executiu espanyol ha anunciat durant la reunió que accepta que el Govern gestioni el nou impost estatal sobre residus, cosa que implica “tenir la capacitat normativa d’apujar i abaixar l’impost” i de determinar les bonificacions i excepcions, ha puntualitzat. En total, Catalunya podrà disposar de 26.560 milions d’euros, dada que inclou les bestretes de l’any vinent, les liquidacions de fa dos exercicis, el marge de dèficit extra i altres ingressos addicionals inclosos en la disposició addicional tercera de l’Estatut, per compensar el dèficit d’infraestructures o per reforçar la policia catalana.