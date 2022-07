Giró veu “inatacable” la gestió de la publicitat institucional del Govern

El conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha defensat aquest dimecres en el ple del Parlament la política de publicitat institucional del Govern. Giró ho ha fet en resposta a una interpel·lació de l’extrema dreta de Vox que acusa la Generalitat de “comprar mitjans”. Giró ha explicat que cal diferenciar entre els ajuts i subvencions de la Secretaria de Mitjans de Comunicació de Presidència —que ha recuperat enguany el capítol de projectes, aturat fa deu anys— de la publicitat institucional, que gestiona Economia.

Per l’any 2022, Giró ha informat que el Govern té un pressupost de 29 milions d’euros més IVA. Aquest pressupost el gestiona la Secretaria de Difusió. Aquests 29 milions d’euros suposen un 0,076% del pressupost total de la Generalitat i es correspon amb aproximadament 4,6 euros per cada ciutadà. Giró ha comparat aquesta despesa amb la de la Junta de Castilla y León —governada pel PP i Vox—, que també destina 12 milions d’euros a publicitat institucional, xifra que suposa 4,5 euros per habitant. Giró ha considerat que el nivell de despesa en publicitat institucional “no és exagerat”.

Giró defensa la “professionalitat” de la Generalitat en la gestió de la publicitat

El conseller ha afegit a més que no coneix cap administració, inclosa l’estatal, que gestioni la publicitat “amb la professionalitat amb la que ho fa la Generalitat”. Giró ha comentat que “no hi ha cap govern que sigui tan transparent” i ha recordat que la Generalitat publica una memòria anual exhaustiva. El conseller ha lamentat que això no existeixi en el cas de la Moncloa.

Giró també ha defensat que la Secretaria de Difusió treballa amb criteris estrictament tècnics i ha afegit que la gestió del Govern en aquest tema és “inatacable”. El conseller ha negat qualsevol favoritisme per qüestions ideològiques i ha recordat que l’any passat es va posar publicitat institucional en 800 mitjans de línies editoraisl diferents.