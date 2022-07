L’Estat es compromet a donar un 24% més de recursos a les autonomies el 2023

Les autonomies rebran el 2023 un 24% més de recursos que l’any anterior, fins als 134.336 milions d’euros, segons fonts de l’executiu estatal presents al Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF), que s’ha reunit aquest dimecres a Madrid amb presència del conseller d’Economia, Jaume Giró. En aquest sentit, aquestes noves xifres suposen uns 26.130 milions més que la xifra del 2022, que ja va ser considerada una xifra rècord. És per això, que el Ministeri d’Hisenda ha remarcat que es tracta dels “majors recursos de la història del sistema de finançament”.

Durant la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera, l’Estat s’ha compromès a donar més recursos a les autonomies per tal d’aconseguir una major estabilitat econòmica en un context d’inflació com l’actual. Tot i això, no és una pujada sense motius, ja que s’explica perquè les entregues a compte creixen un 11% fins als 124.292 milions i les liquidacions positives del 2021 s’eleven fins a 10.981 milions.

El conseller d’Economia, Jaume Giró, a la Ciutat de la Justícia, en la presentació de la seva denúncia pels àudios de Villarejo / Mireia Comas

Segons fonts properes al consell, María Jesús Montero, portaveu del govern espanyol, ha assenyalat que l’evolució positiva de les liquidacions s’explica perquè les previsions inicials del govern espanyol eren “prudents” i “per les mesures adoptades per reforçar l’ocupació i el creixement econòmic”. En altres paraules, no s’havien plantejat donar més recursos perquè volien esperar a veure com evolucionava la situació econòmica estatal. En el moment que aquesta ha estat positiva han vist que podien augmentar la despesa en recursos.

Més marge per gastar

Els representants del govern estatal han informat que les comunitats tindran més marge per gastar aquest 2023, ja que el marge de dèficit s’ampliarà del 0,1% al 0,3%, dues dècimes que assumirà l’Estat. A més, la ministra ha recordat que incloent les dades de 2023 les comunitats autònomes han rebut en cinc anys 178.750 milions més que en els últims cinc anys complets de governs del PP, “fet que suposa un 40% més d’increment en el finançament autonòmic“.