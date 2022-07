Giró tria 12 experts de prestigi internacional per assessorar el Govern

El Govern ha decidit la creació del Consell Assessor en Política Econòmica i d’Hisenda Pública (CAPEHP), segons ha anunciat el conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró. Aquest òrgan formarà part del departament d’Economia i estarà format per dotze experts de prestigi que aportaran i proposaran nous enfocaments sobre l’aplicació i efectivitat de les pràctiques internacionals en política econòmica, finances públiques i pressupostos on s’emmiralla el Govern.

Giró ho ha explicat aquest dimecres al Parlament en una resposta a una pregunta oral. El conseller ha insistit que s’han d’aprovar els pressupostos per al 2023 perquè tenim per davant un “horitzó ple d’incerteses”, amb la inflació desbocada i les conseqüències d’Ucraïna en els preus, els tipus d’interès i el cost dels combustibles fòssils. “Si aquest any era important fer pressupostos, l’any 2023 encara ho serà molt més”, ha reiterat abans d’apel·lar a la responsabilitat dels grups parlamentaris. “Haurem de posar-hi tots el que ens pertoca”, ha dit en referència al Govern i a la resta de grups, que hauran de decidir sobre els comptes.

Orientar les mesures econòmiques que prengui el Govern

L’objectiu d’aquest Consell Assessor en Política Econòmica i d’Hisenda Pública és ajudar el Govern a “orientar” les mesures econòmiques que vagi adoptant d’ara al final de la legislatura per “buscar el bé comú i l’interès general”. Per fer-ho, Giró ha triat 12 experts de reconegut prestigi internacional que també s’han conegut aquest dimecres. Els membres d’aquest Consell Assessor són: