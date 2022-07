Giró titlla d’electoralistes les mesures de Sánchez per frenar la inflació

El conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha titllat les mesures anunciades ahir pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per frenar la inflació, d’electoralistes, decebedores i ineficients. “Són mesures que no són per baixar la inflació, són per pujar a les enquestes”, ha criticat Giró en una entrevista a Rac1.

El conseller considera que el president del govern espanyol “llisca” cap a la demagògia “de manera molt preocupant”. I és que el president de l’executiu espanyol va anunciar ahir la gratuïtat de les línies de RENFE durant 4 mesos i dos nous impostos als grans bancs i a les empreses energètiques. “La campanya electoral de Sánchez ens sortirà molt cara”, ha dit Giró, que considera que aquestes mesures són fruit de les enquestes que donen un mal resultat al PSOE.

Proposa bonificacions a RENFE en funció de la renda

El conseller d’Economia creu que les bonificacions de RENFE s’haurien de fer per trams en funció a la renda de cada persona, i ha recordat que el deute s’està enfilant per sobre del 115% del PIB, xifra a la qual el govern espanyol es va comprometre a no superar.

En aquest sentit, Giró ha recordat que el cost del deute espanyol passarà a ser de 34.000 milions d’euros a l’any només en interessos i, si les pensions s’actualitzen d’acord amb un IPC del 6,5%, s’inflarà fins als 180.000 milions d’euros. Això suposa un 14% del PIB espanyol.

Els impostos a les grans empreses perjudicaran als usuaris, segons Giró

Giró creu que l’augment dels impostos acabaran perjudicant als usuaris, qui veuran incrementat eles preus dels productes. El conseller considera que amb aquestes mesures augmentarà, encara més, la inflació i no revertirà les dades de l’IPC, que ja superen el 10% de la inflació.

“Ja va passar al 2021, una cosa és el que s’anuncia que recaptaràs i una altra el que acabes recaptant”, ha dit en referència als serveis digitals i serveis d’intermediació a Internet i sobre el de transaccions financeres, que, ha precisat, van obtenir un 15% i un 30% respecte al previst.

Sobre els pressupostos de la Generalitat: “Seran molt difícils d’aprovar”

Sobre els pressupostos de la Generalitat, el conseller d’Economia creu que enguany seran molt difícils d’aprovar a causa de ser un any d’eleccions municipals. “Es farà càlcul electoral”, ha avisat. L’objectiu del cap de carter d’economia és que el Parlament de Catalunya doni llum verda els nous comptes al desembre.

Giró ha demanat responsabilitat als grups parlamentaris i afirma que la inflació “resta eficàcia” a les institucions i que si la Generalitat ha de prorrogar els pressupostos es partiria d’uns comptes amb “un 10% d’insuficiència”. “Haurem de posar el sou dels funcionaris al nivell que sigui”, ha avisat.