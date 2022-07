Batussa entre Comuns i PSC per veure qui negocia els pressupostos amb Giró

El Departament d’Economia, dirigit pel conseller Jaume Giró, va iniciar la setmana passada els primers contactes amb els diferents grups parlamentaris per negociar els pressupostos de la Generalitat del 2023. En aquesta primera ronda de contactes, Giró ha pogut prendre el pols a les altres formacions polítiques i veure quina disponibilitat hi ha per facilitar l’aprovació dels comptes. Aquest dimarts s’han començat a sentir algunes reaccions sobre la primera presa de contacte per part de les diverses formacions i s’ha acabat produint una batussa entre el PSC i Comuns per veure qui es posa a negociar primer i a canvi de què. Jéssica Albiach ha sortit a l’atac contra els de Salvador Illa, a qui acusa de “regalar-se”, i els socialistes s’han acabat regirant. “Que no parlin en boca nostra”, ha replicat Alícia Romero.

La majoria de grups que han participat en la primera presa de contacte destaquen que només és això, però alguns deixen entreveure més disposició que altres a obrir la porta a una negociació. En aquest sentit, al PSC i als Comuns és on es palpa més disposició a seure a la taula amb Giró. En les primeres trobades no s’ha entrat en cap mena de concreció, però algunes formacions ja han començat a plantejar les condicions d’un treball conjunt.

Jèssica Albiach / ACN

Així, des dels Comuns —formació que va permetre l’aprovació dels pressupostos del 2022—, la presidenta del seu grup parlamentari, Jéssica Albiach, ha dit que aquest any volen “seure a negociar des del dia u”. Amb aquestes paraules, Albiach reclama que no volen anar a la taula de negociació a última hora, “amb uns pressupostos treballats prèviament”. Des dels Comuns, esmenen la negociació anterior, acusen el Govern d’haver anat “tard i malament” i reclamen marge de treball perquè així “s’aconseguiran millores”.

Els primers contactes han estat un mer “formalisme”, indiquen fonts dels diversos partits. Economia ha traslladat als grups parlamentaris que vol iniciar l’elaboració del pressupostos per al proper any, però que de moment no coneixen les variables de l’Estat pel que fa al límit de dèficit i sostre de despesa. “La informació que tenim és molt petita per saber què és el que es pretén”, apunta Albiach.

També des dels Comuns s’ha pronunciat Joan Carles Gallego: “Nosaltres com sempre estem disposats a negociar uns pressupostos amb condicions, tenint en compte el compliment d’allò pactat”. Per això reclamen una presència important en l’elaboració dels comptes: “Volem entrar a l’inici, a la cuina dels pressupostos, i no ens uns comptes semitancats com l’any passat”.

El dia al Parlament ha deixat també a la vista una fricció entre el PSC i els Comuns a causa dels pressupostos de la Generalitat. Albiach acusa els socialistes d'”oferir els seus vots gratis” al Govern i avisa que els Comuns “no entraran en una subhasta a la baixa”. La líder dels Comuns no s’ha mossegat la llengua i ha acusat el líder del PSC, Salvador Illa, de no fer de cap de l’oposició sinó “regalar els seus vots contínuament”. Albiach aposta per una altra estratègia: “No farem això [el que fa Illa] perquè estem pensant en els interessos de Catalunya i l’activitat econòmica del país, negociem pel bé de la ciutadania i no en benefici propi”.

Les crítiques dels Comuns aixequen la protesta del PSC

Aquesta crítica dels Comuns al PSC ha estat replicada per la portaveu parlamentària del PSC, Alícia Romero, que ha considerat “surrealista” l’atac d’Albiach. “Que no parlin en boca nostra, nosaltres som educats i correctes, hem transmès que sempre tenim una voluntat constructiva, no és moment de trinxeres, sap el conseller Giró que estem a la seva disposició”.

Alícia Romero / ACN

Romero no ha especificat condicions per negociar, només ha apuntat que els socialistes tenen “moltes coses a dir en pressupostos i en molts altres temes”. Els socialistes volen aprofitar la ratxa dels darrers grans acords, com el del català o el repartiment de cadires a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).

La CUP rebutja que es parli d’ella com a soci prioritari del Govern

La CUP és una de les formacions que s’ha expressat amb menys disposició a entrar a negociar pressupostos amb el Govern. Els anticapitalistes creuen que les coses haurien de canviar “moltíssim” per obrir-se a negociar amb Giró, ha dit la portaveu parlamentària, Laia Estrada. Els cupaires s’esforcen a deixar clar que no volen que el Govern els mencioni com a socis prioritaris. “El full de ruta que ha pres aquesta legislatura no encaixa amb els compromisos adquirits amb la nostra formació”, ha apuntat. La CUP es presenta com “una alternativa” al Govern actual. La trobada que van tenir amb Economia la setmana passada va ser una pura “formalitat” indiquen, no va ser “ni per negociar res ni per fer cap primer tempteig pels pressupostos”.

Laia Estrada / ACN

Els cupaires remarquen com a “denúncia” el fet que s’hagi projectat “la idea de parlar amb la CUP com a soci prioritari” perquè els fets van cap a una altra banda. “Aquesta idea es contraposa amb la realitat els socis efectius i amb qui estan aprovant la majoria de propostes polítiques que porten al ple del Parlament,que són el PSC i Comuns”.

Els contactes d’Economia es van fer la setmana passada amb tots els grups menys Vox. Fonts del departament d’Economia han explicat a EL MÓN que les reunions van servir per explicar l’informe d’orientacions pressupostàries que es va registrar fa dues setmanes al Parlament i es va compartir quin és el panorama macroeconòmic d’aquest 2022, 2023 i futurs.