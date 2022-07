El PDeCAT exigeix a Sánchez propostes per resoldre el conflicte polític

El portaveu del PDeCAT al Congrés, Ferran Bel, ha exigit al president espanyol, Pedro Sánchez, que plantegi propostes per a Catalunya. Durant el debat de política general al Congrés dels Diputats, Bel ha reclamat que es reuneixi la taula de diàleg i ha alertat que “no pot ser un eslògan i dues fotos”. “És com la fruita, que ha de madurar però que si no la menges al seu moment es podreix a les mans”, ha advertit, per afegir després que “hi ha poques alternatives” a la negociació. Alhora, el diputat del PDeCAT també ha criticat durament que Sánchez només hagi estat 10 minuts per a referir-se al conflicte entre Catalunya i l’Estat espanyol

Ferran Bel, crític amb la gratuïtat de Rodalies

D’altra banda, Bel també ha criticat l’anunci de Sánchez en relació a la gratuïtat dels abonaments a Rodalies i ha dit que hi veu “un cert grau d’improvisació i poca coherència”.

Segons ha apuntat, fa dues setmanes el govern espanyol va aprovar un decret on anunciava l’abonament del 50% del preu actual del bitllet. Precisament per això ha demanat “què ha canviat en dues setmanes” perquè hi hagi “un canvi de criteri”. També ha reclamat saber perquè només hi ha la gratuïtat al ferrocarril però no a l’autobús.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, al Congrés / ACN

Exigeix el compliment de les inversions pressupostades

Durant la seva intervenció Bel ha denunciat el baix compliment de les inversions pressupostades a Catalunya. En aquesta línia, els ha instat a “subsanar-ho” si pretenen comptar amb els vots del PDeCAT per a l’aprovació dels pressupostos.

Bel també s’ha referit a la possibilitat de reformar el delicte de sedició del Codi Penal. Després que Sánchez ho descartés perquè no veu una majoria parlamentària possible, Bel l’ha instat a “explorar” si realment hi ha suports perquè “potser n’hi ha”.

Bel diu no tenir clares les polítiques del govern espanyol per a frenar la inflació. “No ha parlat de la pujada dels tipus d’interès i quin efecte poden tenir per a les petites i mitjanes empreses”, s’ha queixat. També s’ha referit sobre els nous imposts a la banca i a les energètiquesi ha dit que són més “mesures de màrqueting, que de realitat”. Ha posat d’exemple l’impost digital, que preveia recaptar fins a 1.200 milions d’euros, peròn només ho ha fet un 16%.

Sánchez agraeix el to al PDeCAT

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha respost al portaveu del PDeCAT, Ferran Bel, agraint-li el to que ha utilitzat i ha reivindicat l’acord que van arribar la setmana passada la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, i el ministre de la Presidència del govern espanyol, Félix Bolaños. Alhora, ha desmentit les xifres exposades pel diputat Bel pel que fa a inversió i ha explicat que el seu executiu ha executat “la major inversió a Catalunya en 11 anys, molt similar a Madrid”. Afirma que l’any 2021 s’ha executat un 21,1% de les inversions pressupostades, diu, molt per sobre de tot Espanya.