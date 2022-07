Nogueras a Sánchez: “Els indults no han servit per a res”

La portaveu de Junts per Catalunya al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras, ha respost al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en el debat de política general que s’està celebrant aquesta setmana. Nogueras creu que els indults parcials revisables i condicionats no han servit per a res pel que fa a “l’alliberament” de la nació catalana. Alhora, la portaveu s’ha queixat del fet que els membres d’Esquerra Republicana i del PSOE vetessin els escollits per Junts per representar la taula de diàleg. Tot i això, ha dit que només participarien en una “taula de negociació real”.

No vol que el PSOE decideixi de què es pot parlar a la taula

De fet, el president del govern espanyol ha instat en més d’una ocasió als membres de Junts al fet que s’hi sumin, tot i que exigeix que siguin exclusivament membres del Govern de la Generalitat. Nogueras, en aquest sentit, ha afirmat que el que no farà Junts per Catalunya és fer de “socorrista de la taula en què no hi ha hagut diàleg”. S’ha queixat també que el PSOE “digui de què es pot parlar” i creu que “no volen la taula per negociar sinó per continuar prenent-nos el pèl”.

El president espanyol, Pedro Sánchez, després del Consell Europeu / ACN

Missatge a Esquerra

Nogueras ha llançat un missatge a Esquerra Republicana, dient que una “és incomprensible que una part de la política independentista ens faci creure que respecten Catalunya i que ells són diferents d’ells”. La diputada de Junts creu que el govern de coalició té la mateixa agenda catalana que la que tenia l’anterior executiu presidit per Mariano Rajoy. “Només hi ha incompliments, infrafinançament, menyspreu i promeses incomplertes”, ha dit la diputada.

La portaveu de Junts a la cambra baixa ha assegurat que continuar donant estabilitat a l’executiu de Sánchez “ens ha anat allunyat a poc a poc de la independència”. “Amb vostès, Catalunya sempre perd”, ha afirma Nogueras, que creu que els trens no han de ser gratis, sinó que “han de funcionar”.

Resposta de Pedro Sánchez

El president del govern espanyol ha respost ha Nogueras en el seu torn d’intervenció reivindicat la seva obra de govern basada en el “reencuentro”. En aquests sentit, ha dit que sembla que no “hagin avançat” i ha reivnidicat que hagin reconegut que Catalunya està més lluny de la independència. “No és gràcies a nosaltres, sinó a aquells que hi ha una majoria que hi està en contra. Nosaltres volem reduir la bretxa emocional que hi ha a Catalunya”, ha afirmat el president espanyol. Sánchez ha instat a que a la taula de diàleg hi hagi membres del Govern de la Generalitat i demana a junts que abandonin les posicions maximalistes a través de la taula de diàleg. “Nosaltres donem la mà a Esquerra i Junts i demanem que ho facin els mateixos partits a Catalunya”, ha dit Sánchez.

Replica Nogueras

La portaveu de Junts ha respost el president del govern espanyol afirmant que no hi ha cap bretxa digital, sinó que hi ha una bretxa entre “aquells que respecten la democràcia i els que no”. A més, Nogueras s’ha enfadat amb Sánchez perquè no li sap dir el seu nom: “Vostè s’ha preocupat tan a Catalunya que no sap ni el meu nom. Em dic Nogueras, no Nogueiras”, tot i que més tard el president de l’executiu s’ha disculpat. Respecte rodalies, Nogueras ha demanat que no parli de números, sinó que vagi a Catalunya a veure-ho.