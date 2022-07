La Reserva Federal dels EUA apuja els tipus d’interés un 0,75%

La Reserva Federal dels Estats Units (Fed) ha decidit aquest dimecres apujar un 0,75% el preu del diner, que se situa, ara, en una forquilla d’entre el 2,25 i el 2,5%, segons ha anunciat l’entitat monetària a través de la seva pàgina web. D’aquesta manera, el consell de govern de la Fed executa el quart augment de tipus en el que va d’any, i acaba per situar l’interés en el seu punt més alt en els últims 28 anys. L’entitat admet que la inflació “es manté elevada”, reflectint els balanços de l’oferta i la demanda relatius a la pandèmia, els preus més alts de l’energia i el menjar i les pressions dels preus de l’estranger.

La reserva federal ha anat apujat de manera sistemàtica els tipus d’interés per intentar pal·liar amb les conseqüències de la inflació, que actualment es troba als nivells de fa 40 anys. Va començar amb un augment del 0,25% del març passat -el que va suposar un canvi de tendència després de quatre anys i la fi de l’anomenat diner gratuït-, després va arribar un 0,50% el maig i finalment un 0,75% el juny. La Fed ha afirmat que els indicadors recents de despesa i producció “s’han suavitzat”, per bé que la creació d’ocupació ha estat “robusta” i la taxa d’atur es manté “baixa”. Tot i això, els tipus d’interés encara han de seguir pujant per mantenir l’estabilitat econòmica davant la inflació.

La guerra com a factor clau

La Fed també ha subratllat que la guerra d’Ucraïna està causant dificultats “tremendes” des del punt de vista humà i econòmic, i que alhora crea una pressió més forta sobre la inflació i afecta l’activitat econòmica global. En aquest sentit, no és cap secret que el món sencer està pagant l’entrada a la força de les tropes russes a Ucraïna. Això ha provocat un gran desequilibri en els mercats mundials, sobretot els de matèries primeres, que a la vegada ha provocat una escassetat de producte que ha fet que els preus s’apugin.