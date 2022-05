Giró trasllada al BCE la voluntat de crear un banc públic català

El conseller d’Economia i Hisenda del Govern, Jaume Giró, s’ha reunit aquest dijous amb el vicepresident del Banc Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, a Frankfurt. Segons ha detallat el Govern en una nota de premsa, la trobada ha servit perquè el conseller traslladi a l’exministre la voluntat de l’Executiu català de posar en marca una “banca pública catalana”. Així mateix, Giró i De Guindos han analitzat el context macroeconòmic actual i les previsions de creixement, tant del conjunt de la zona euro com de Catalunya, en un moment marcat per les conseqüències de la guerra d’Ucraïna i l’escalada de la inflació.

El conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró / EP

Tal com assenyala el Departament d’Economia, Giró ha explicat al vicepresident del BCE la “determinació del Govern” de fer “una banca pública del segle XXI a Catalunya”. Així mateix, ha exposat les diferents vies amb què treballa la seva conselleria per fer-ho viable. En aquest sentit, el conseller ha volgut deixar clar que és essencial tenir un banc públic des d’on fer les gestions sense dependre del Banc d’Espanya. Així com la necessitat de poder gestionar certs aspectes de l’economia des d’aquest punt i no des del govern estatal.

Pel que fa al marc macroeconòmic, Giró i De Guindos han tractat les conseqüències de la invasió russa, especialment pel que fa a l’increment dels preus de l’energia i d’algunes matèries primeres, així com de la “preocupant evolució de la inflació”. També han compartit impressions sobre l’evolució dels tipus d’interès i la compra de bons per part del BCE.