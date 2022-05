El Govern pagarà 450 milions per recuperar la gestió de l’Eix Transversal

La Generalitat pagarà 450 milions d’euros per anticipar el final de la concessió de l’Eix Transversal i recuperar-ne la gestió. Segons han explicat a l’ACN fonts del departament d’Economia, el Govern ja ha comunicat els seus plans a l’empresa concessionària, Cedinsa, i calcula que resoldre el contracte de manera anticipada suposarà l’estalvi d’uns 800 milions d’euros per a les arques catalanes fins al 2040. “És l’operació econòmica i financera d’estalvi més important dels darrers deu anys”, asseguren des d’Economia.

El departament de Jaume Giró vol aprofitar la “finestra d’oportunitat” que s’obre aquest 2022 i espera obtenir els fons necessaris a través del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) o amb un crèdit bancari. La concessió de l’Eix Transversal, que inclou el tram entre Cervera i Caldes de Malavella, es va adjudicar el 2007, i es va modificar el 2010. Les obres de desdoblament de la C-25 es van costejar a través de l’anomenat peatge a l’ombra.

El conseller d’Economia, Jaume Giró / Jordi Borràs

Cedinsa va pagar els treballs –valorats en més de 750 milions– i va assumir el manteniment de la via fins al 2040. A canvi, la Generalitat ha abonat cada any una quota en funció del nombre de vehicles que han passat per l’Eix Transversal. Segons dades de TV3, el Govern ha pagat 819 milions a l’empresa, 305 milions a través de subvencions i 514 milions en peatges. Economia estima que recuperant la gestió de la C-25, un cop descomptat el cost del manteniment, suposarà un estalvi de 800 milions en els pròxims 18 anys.

Cedinsa podria anar als tribunals per no perdre la gestió de l’Eix

El departament d’Economia dona per fet que Cedinsa anirà als tribunals per evitar la resolució anticipada de la concessió, però defensen la “solidesa de l’operació” perquè el contracte donava a la Generalitat tres oportunitats per recuperar la gestió de l’Eix Tranversal: el 2017, el 2022 i el 2027. Fa cinc anys, Economia va fer un primer intent que no va fructificar. Revertir la concessió costarà 482 milions d’euros, però a aquesta xifra se li han de restar 32 milions d’un crèdit que la Generalitat va concedir a Cedinsa.

La Generalitat té previst afrontar l’operació amb tresoreria pròpia, però Economia va obtenir el passat 8 de març la llum verda del ministeri d’Hisenda per demanar un crèdit bancari i, segons el departament, dues entitats bancàries han mostrat la seva predisposició a finançar el pagament. No obstant això, el Govern també ha obert una via paral·lela per costejar l’operació a través del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) 2021 i està a l’espera que el govern espanyol ho autoritzi. En cas de tirar endavant, pagar la recuperació de l’Eix Transversal a través del FLA permetria reduir el cost final de l’operació, ja que els interessos que demana el fons són, de mitjana, del 0,1%, molt per sota del que ofereixen els bancs.