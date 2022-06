El Banc Central Europeu fa efectiva la primera pujada dels tipus d’interès

El Banc Central Europeu (BCE) ha anunciat la primera pujada de tipus des de mitjans de 2016. D’aquesta manera, l’organisme monetari ha detallat que apujarà els tipus d’interès fins al 0,25% al juliol i es planteja un nou increment al setembre, depenent de les perspectives d’inflació a mitjà termini. Així doncs, aquesta seria la manera que té el BCE d’intentar mantenir la inflació a prop del 2%. Paral·lelament el Banc Central també ha deixat de comprar deute, una acció que van emprendre el 2015, però què com ja va avisar la presidenta de la institució, Christine Lagarde acabarien per no seguir amb la compra.

Pla general de la vicepresidenta del govern espanyol, Nadia Calviño, amb el ministre de Finances alemanya, Olaf Scholz, l’eurocomissari Paolo Gentiloni i la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en l’Eurogrup del juny del 2021. / ACN

Segons ha detallat Lagarde en la roda de premsa posterior a la reunió del consell de govern, les projeccions del BCE indiquen que la inflació “continuarà sent excessivament elevada durat un temps” i confia que la decisió adoptada aquest dijous contribuirà a la reducció de la inflació. Segons les dades provisionals publicades aquesta setmana per l’Eurostat, la pujada de preus a l’eurozona durant el mes de maig es va situar en el 8,1%, el que va suposar un nou rècord històric. En paral·lel, el BCE estima que la inflació per al 2022 se situarà en una mitjana del 6,8% i del 3,5% el 2023.

La inflació com a gran perill social

La pujada dels tipus d’interès, doncs, s’acabarà donant més aviat del que estava previst, tal com ha dit aquest dijous Lagarde. En les darreres reunions del consell de govern del BCE, la institució havia apuntat a una primera revisió dels tipus al setembre, tot i també havia avisat que el calendari dels ajustos podria variar en funció de l’evolució de les perspectives econòmiques a mitjà i llarg termini. Ara per ara la inflació segueix sent un dels majors perills de la era postpandèmia i, afegint els riscos de la guerra d’Ucraïna, el BCE vol intentar mantenir el capital el més estable possible. És per això, que aquesta pujada arriba abans de l’acordat i tot i que és del 0,25%, no es descarta que segueixi pujant fins el setembre, mes en el que es va decidir que es faria la pujada prèviament.