Els Estats Units pugen els tipus d’interès fins als 25 punts bàsics

La Reserva Federal dels Estats Units (Fed) ha decidit aquest dimecres apujar els tipus d’interès del país fins als 25 punts bàsics. Aquesta decisió implica que se situaran en un rang objectiu d’entre el 0,25% i el 0,50%. En aquest sentit doncs, el país nortamericà està intentar pal·liar els efectes de l’inflació incrementant per primera vegada des de 2018 els tipus d’interès. A més, aquesta no serà la primera pujada que augura la Fed i han insistit que n’hi haurà més durant l’any.

En un comunicat aquest dimecres, la Reserva Federal dels EUA ha decidit apujar els tipus d’interès, una decisió que no ha estat presa per unanimitat, ja que el president de Banc de la Reserva Federal de San Luis, James Bullard, ha votat en contra de l’augment per ser insuficient. Tal com ha afirmat el comunicat , Bullard demanava un augment dels punts bàsics fins als 50.

La Fed ha explicat que els indicadors d’activitat econòmica i ocupació s’han continuat “enfortint” en els últims mesos. A més, ha reconegut que la inflació està sent “elevada” com a reflex dels desequilibris d’oferta i demanda, els majors preus energètics i les pressions de preus generalitzades. De fet, també ha recordat que el mercat de treball estatunidenc va crear 678.000 ocupacions no agrícoles durant el mes de febrer passat. Del seu costat, l’atur es va reduir fins al 3,8%, mantenint així la recuperació laboral de forma sostinguda.

Aquests problemes d’inflació es veuran agreujats a curt termini per la invasió d’Ucraïna per part de Rússia, segons ha alertat la Fed. “Les implicacions per a l’economia dels Estats Units són elevadament incertes, però, a curt termini, la invasió i les seves relacions probablement creen més pressions alcistes per a la inflació i afectin l’activitat econòmica”, ha postil·lat l’autoritat monetària. És per aquest motiu que no pensen aturar els increments dels tipus d’interès per tal d’intentar frenar al màxim aquesta inflació.