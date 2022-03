El BCE accelera el fi de la compra de deute per l’augment de l’inflació

El Banc Central Europeu ha afirmat aquest dijous que posarà fi a la compra de deute al tercer trimstre de l’any pel constant augment de l’inflació que s’està patint a nivell mundial. El Consell de Govern de l’òrgan ha explicat que ha decidit augmentar a 40.000 milions les compres el mes d’abril i rebaixar-les a 30.000 milions al maig i a 20.000 al juny. Segons les conclusions de l’òrgan, parar la compra de deute és la manera que té l’institució monetària per afrontar l’inflació.

Tal com ha explicat la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde des de l’institució s’estan prenent “totes les mesures necessàries per arribar a l’estabilitat financera“. En aquest marc i tenint en compte les pujades de preus que s’estan vivint aquests últims mesos, el banc ha acordat que el programa de compra de deute no es basarà en terminis, sinó en les condicions que es donin al mercat. “Tot dependrà de les dades i el context”, ha indicat.

Lagarde ha establert que treballen sota dos possibles escenaris, un de dolent i un de encara pitjor. D’aquesta manera, tal com ha relatat la presidenta del Banc Central Europeu, poden preveure quins seran els següents passos sense posar en risc l’economia de tot Europa: “Hem de prendre decisions que siguin el més previsible possible”, ha dit, subratllant que la seva voluntat “no és la d’afegir incertesa”.

Pel que fa al conflicte rus, Lagarde també ha aclarit que les sancions la país invasor per part de la Unió Europea no afectarien a aquestes oscil·lacions del mercat. De fet, la presidenta ha apuntat que les entitats financeres ja són igual de rendibles que abans de la pandèmia i que la prestació de crèdit per part de les llars s’ha mantingut estable. En aquest sentit, sembla que les bancs deixen enrere la crisi pandèmica.