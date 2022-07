El BCE apuja els tipus d’interès 0,5 punts, el doble del previst

La crisi econòmica que s’albira especialment per aquest hivern ha fet que el Banc Central Europeu (BCE) hagi apujat els tipus d’interès per primera vegada en onze anys. La previsió era apujar-los 0,25 punts, però finalment s’ha optat per la franja més alta i s’han apujat fins als 0,5 punts. L’objectiu d’aquesta mesura és controlar la inflació per tal de mantenir-la al voltant del 2%. El BCE tampoc no descarta nous increments en el futur en funció de l’evolució dels preus. “En les pròximes reunions seria apropiada una major normalització dels tipus d’interès”, diu el BCE en un comunicat aquest dijous.

A banda d’aquesta pujada de tipus d’interès bàsic també pujaran els tipus per als préstecs immediats i els tipus per dipositar diners al banc central, que es situaran al 0,75% i al 0% respectivament a partir del pròxim 27 de juliol, quan entraran en vigor aquestes pujades. El BCE ha justificat aquesta pujada pels riscos inflacionaris, que s’han incrementat amb la guerra d’Ucraïna i la sortida de la pandèmia. El cert és que l’eurozona va tancar el passat mes de juny amb una inflació del 8,6%, el que va suposar un rècord històric. Per això el BCE ha dit que està disposat a utilitzar “tots els seus instruments” perquè es compleixi el ritme de creixement dels preus com a molt al voltant del 2%.

Adéu al programa de compra d’actius

Com ja es va anunciar aquest mes de juny el BCE ha posat en pausa el programa de compra d’actius (APP) des el passat 1 de juliol, malgrat que es manté la seva estratègia d’invertir els ingressos derivats a mantenir les condicions de liquiditat “adequades” als mercats. A més, el BCE té la intenció de reinvertir, almenys fins a finals de 2024, els ingressos obtinguts a través del programa de compres d’emergència per la pandèmia (PEPP).