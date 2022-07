Junts crida les bases a manifestar-se al Parlament en suport a Borràs

Junts per Catalunya ha animat les bases del partit a mobilitzar-se aquest dijous a les portes del Parlament en suport a la presidenta de la cambra, Laura Borràs, que previsiblement serà suspesa per la resta de partits amb representació a la Mesa, entre ells ERC i la CUP. Segons ha comprovat EL MÓN, el partit ha fet arribar a tota la militància un correu amb la informació sobre la concentració que organitza un grup de suport a la presidenta a través de les xarxes socials. Els militants de Junts estan cridats a concentrar-se a les portes del Parlament a patir de les 11.30 hores, mitja hora abans que arrenqui la reunió de la Mesa que decidirà aplicar l’article 25.4 del reglament, en considerar que cal allunyar Borràs de la institució de forma preventiva ja que està acusada de “corrupció”.

ERC, CUP i PSC han anunciat que dimarts demanaran la suspensió de Borràs a la reunió de la Mesa del Parlament, un cop el TSJC li ha obert judici oral per les presumptes irregularitats quan presidia la Institució de les Lletres Catalanes. Després del posicionament d’ERC, CUP i PSC, JxCat ha anunciat que dona suport “sense fissures” a Borràs i ha demanat a ERC i CUP que no caiguin en el “parany” de l’estat espanyol.

Els seguidors de Borràs denuncien que és víctima de “persecució política”

El col·lectiu que dona suport a la presidenta del Parlament assegura que el judici a Borràs “és un cas de persecució política”. El grup reclama defensar la presumpció d’innocència i preservar els drets fonamentals. De fet, Borràs ja va aconseguir, a principis de juliol, unes 8.000 firmes de suport, de membres, sobretot, del seu partit, com la del president a l’exili, Carles Puigdemont, o l’expresidnt Quim Torra i els exconsellers Jordi Turull i Josep Rull.

En aquest sentit, Borràs vol defensar la seva innocència i ha reiterat en repetides ocasions que no dimitirà. Segons la mateixa presidenta, es tracta d’un cas de “persecució política i judicial”. De fet, acusa a la jutgessa del TSJC d’estar vinculada a Ciutadans i de treure-li la investigació als Mossos per passar-li a la Guàrdia Civil per elaborar “filtracions interessades”. “Els Mossos afirmen que no hi ha delicte”, argumenta la presidenta del Parlament.