Nou acord de la Mesa per canviar les llicències d’edat

El Parlament ha arribat a un acord avui en el qual els treballadors de la cambra catalana que encara gaudeixen les llicències d’edat es reincorporin l’1 de novembre i que s’implanti un nou sistema de reducció de jornada i de sou progressiva amb l’opció de cobrar la pensió de jubilació màxima sense treballar a partir del tercer any. En aquest sentit, la Comissió d’Afers Institucionals ha validat aquesta proposta de la Mesa, tot i que s’aplicarà amb algunes excepcions.

La cambra ja va eliminar les llicències d’edat, que es basa en la possibilitat de cobrar sense anar al lloc de feina els últims anys de la vida professional. Això va comportar les protestes dels treballadors de la cambra catalana, i en aquest cas, tampoc té la llum verda dels funcionaris del Parlament. Tot i això, el Parlament havia de decidir sobre les persones que ja gaudien d’aquest privilegi o bé que l’havien sol·licitat, però no el tenien concedit encara.

Avui, data màxima per arribar a un acord

Avui era la data màxima que s’havien marcat els grups parlamentaris, després de diferents pròrrogues de la decisió. Justament al dia en el qual la presidenta del Parlament, Laura Borràs, està a punt de ser suspesa amb els vots de tots els grups parlamentaris per la seva presumpta implicació en un fraccionament de contractes quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes.

Així doncs, el nou sistema pactat consisteix en la reducció de jornada progressiva consistirà en una reducció d’un terç de la jornada laboral el primer any, del 50% el segon any i d’un permís a temps complert a partir del tercer any fins a l’edat legal de jubilació cobrant la pensió màxima.

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, abans de la suspensió / EP

Els primers anys aniran acompanyats d’una sèrie de privilegis

La reducció de jornada progressiva dels primers anys anirà acompanyada d’una sèrie privilegis. A partir del primer any, els funcionaris acollits al sistema cobraran dos terços del sou, a més d’un terç de l’equivalent a la pensió de jubilació màxima. Això es podrà aplicar durant tres anys.

Si en el segon any es passa a una reducció de la meitat de la jornada laboral, es cobrarà la meitat del sou i la meitat de la retribució equivalent a la pensió de jubilació màxima. Això es pot demanar durant el segon, tercer, i quart any.