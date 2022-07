La Fiscalia demanarà presó de fins a 6 anys per a Borràs per falsedat documental

La Fiscalia sol·licitarà una pena de presó per a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, pels delictes de prevaricació i de falsedat documental. La prevaricació està penada amb entre 9 i 15 anys d’inhabilitació, mentre que la falsedat implica entre 3 i 6 anys de presó més la inhabilitació. La Fiscalia ho demanarà segons una informació publicada aquest dimarts per El Periódico. Borràs està sent investigada per suposadament haver fraccionat contractes de serveis quan liderava la Institució de les Lletres Catalanes amb la intenció d’afavorir el seu amic Isaías Herrero.

El ministeri públic no creu que hi hagi indicis per imputar-li també delictes de frau administratiu i malversació de fons públics, com defensava el jutge instructor. En cas que haguessin estat inclosos, la pena de presó que demanaria la Fiscalia hauria estat molt més elevada. Així, només demanaran presó de fins a 6 anys per un delicte de falsedat documental i prevaricació. Segons la informació d’El Periódico també apareix a l’escrit de la Fiscalia Isaías Herrero, que suposadament s’hauria beneficiat del que feia Laura Borràs a la Institució de les Lletres Catalanes, i Andreu P.M, un altre implicat en aquest cas.

El TSJC rebrà aquest escrit en els pròxims dies

Segons el diari l’escrit el rebrà aviat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que s’encarrega de la investigació perquè Borràs és aforada en ser diputada i presidenta del Parlament. De fet, recentment el TSJC ha deixat Borràs a un pas del judici i la presidenta ha rebut mostres de suport de l’independentisme amb un manifest que suma més de 10.000 signatures. El cas va començar al jutjat d’instrucció número 9 però després es va traslladar al Tribunal Suprem quan Laura Borràs va ser escollida diputada de Junts per Catalunya al Congrés dels Diputats. Ara està en mans del TSJC, on es farà el judici en cas que s’hi arribi, perquè Borràs torna a ser membre de la cambra catalana.