El Parlament fa fora Borràs però el Govern d’ERC i Junts continuarà

La presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, s’ha convertit aquest dijous en la primera presidenta suspesa de la cambra catalana, fet que ha desencadenat una tempesta política que malmet encara més les relacions dels dos socis de Govern, ERC i JxCat, tot i que el president del Govern, Pere Aragonès, ha refermat que aquest cas no afectarà el Govern i ha declarat que no té notícies de cap conseller de Junts que pensi que s’ha de trencar la coalició. La situació es podria complicar per a Junts en els propers dies: aquest dijous mateix les bases han començat a moure’s per reclamar una consulta i decidir sobre el futur de la coalició.

Oficialment, el partit ha tancat files amb Borràs i la seva decisió de no dimitir. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha considerat la suspensió “injusta i injustificable” i motivada per “interessos partidistes”. L’exconseller ha considerat “molt greu” que la cambra catalana s’hagi “anticipat” a la justícia espanyola, i ha indicat que la condemna “completament desorbitada” que se sol·licita per a la presidenta suspesa és “la prova que és persecució política”.

Una majoria de la Mesa, amb els vots de PSC, ERC i CUP decideix suspendre Borràs

Una majoria de membres de la Mesa del Parlament, d’ERC, PSC i CUP, han decidit aplicar a Borràs l’article 25.4 del reglament, que permet suspendre de deures i funcions un parlamentari a qui la justícia li hagi obert judici oral. Això és el que va passar dimarts passat, quan el Tribunal Superior de Justícia (TSJC) va comunicar la seva decisió de fer seure Borràs al banquet dels acusats pel cas d’un suposat fraccionament de contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

Fins al darrer moment, els grups han intentat que no s’hagués d’aplicar el 25.4 —un article qüestionat per juristes— i han intentat que la mateixa Borràs s’apartés acollint-se a un altre article, el 25.2, que permet que ella mateixa proposi la seva suspensió. Això no ha passat perquè la presidenta manté la seva denúncia de lawfare i considera que la situació amb la que es troba és fruit de la repressió de l’estat espanyol contra l’independentisme. En una llarga compareixença posterior a la seva suspensió, Borràs ha tornat a confirmar que no té cap mena d’intenció d’apartar-se i que es mantindrà com a presidenta suspesa. “Avui s’ha produït un atropellament democràtic i el Parlament s’allunya de la defensa dels drets fonamentals”, ha reblat.

Borràs reitera que no pensa fer un pas al costat: “No em doblego”

La presidenta ha argumentat que dimitir és un gest que es pren voluntàriament i ella no té la intenció de fer-lo: “No em doblego”. Borràs ha defensat la seva posició perquè pretén així deixar visible una situació que considera d’anormalitat democràtica. La presidenta, ja suspesa, no ha estalviat crítiques contra els membres independentistes de la Mesa que han votat a favor de fer-la fora de manera immediata. Borràs ha dit que els diputats d’ERC i la CUP han vingut a “vestits de jutges hipòcrites” i ha defensat la seva gestió davant de la cambra catalana així com també el seu objectiu polític centrat en la “lluita per la independència”.

Amb la suspensió de Borràs s’ha viscut una jornada de tensió i corredisses al Parlament. El grup parlamentari de Junts s’ha reunit una hora abans que la Mesa es reunís per deliberar sobre la suspensió de la presidenta. Mentre l’òrgan rector deliberava Borràs ha hagut de sortir de la reunió en ser part implicada. En aquest moment ha recorregut els passadissos del Parlament acompanyada per membres del seu partit, amb el secretari general de Junts, Jordi Turull, al seu costat. No tots els diputats del partit s’han deixat veure amb la presidenta.

Borràs amb Turull i Batet / EP

Qui ha vingut a manifestar suport explícit a Borràs ha estat l’expresident Quim Torra, que en declaracions a la premsa ha denunciat que la suspensió taca injustament el nom de la presidenta vinculant-la a la corrupció. Torra ha considerat que aquest afer deixa “molt tocat” l’independentisme i ha insinuat que Junts —ell no hi milita— hauria de reflexionar per abandonar el Govern. No ho ha dit explícitament, però ha dit que “una reflexió condueix a una decisió claríssima”. En tot cas, ha remarcat que és Junts qui l’hauria de prendre.

Torra i Dalmases, els suports més fidels de la presidenta Borràs

Torra i el diputat Francesc de Dalmases, aquest dia també centre d’una polèmica per una discussió amb una periodista, han estat les dues persones que més suport han mostrat a la presidenta quan ha sortit fora de la cambra per saludar dos centenars de seguidors que des de les onze del matí s’han plantant a les portes del Parlament per protestar contra la suspensió. Sota la vigilància de diversos agents de la Brimo dels Mossos, els concentrats han proferit crits contra ERC i la CUP, han escridassat alguns diputats, i una minoria ha increpat periodistes en considerar que van “contra Junts”. Borràs s’ha rodejat de diputats de Junts quan ha sortit a saludar els concentrats, però no hi ha hagut una imatge de suport compacte decidit —una foto a les escales amb moltes mirades abaixades— donat que, segons algunes fonts, hi ha veus dins el partit que li demanen que faci un pas al costat i permeti el relleu a la presidència.

Borràs amb Dalmases surten a saludar els concentrats davant del Parlament / EP

Aquest relleu no es produirà ara per ara, de manera que, tal i com ha confessat Borràs durant la compareixença vol forçar la situació d’interinatge perquè sigui visible la situació d’anormalitat que viu la cambra. La intenció de la presidenta suspesa és no posar “les coses fàcils als repressors i els seus còmplices”, ha dit, i això fa que es generi tensió amb els socis d’ERC.

ERC i CUP defensen la seva actuació davant del cas Borràs

En una compareixença de la portaveu dels republicans, envoltada de diversos companys, Marta Vilalta ha defensat la suspensió com una decisió col·lectiva fonamentada amb l’interès del partit de mantenir-se ferm en la “lluita contra la corrupció”. Ara ERC està a l’espera que Junts plantegi una proposta per solucionar l’interinatge a la presidència. També per part de la CUP, el diputat Carles Riera ha defensat l’aplicació del 25.4 i ha remarcat que la suspensió respecta el dret a la presumpció d’innocència de la presidenta.

Les vicepresidentes Assumpta Escarp i Alba Vergés / EP

Fonts del Parlament han informat que la suspensió de Borràs obliga a activar l’article 40 del reglament, que regula com s’ha de procedir per fer la substitució temporal. “En cas de vacant, absència o impedient del president del Parlament, els vicepresidents, per ordre consecutiu, l’han de substituir amb els mateixos drets, deures i atribucions”. Això implica que a partir d’aquest dijous qui ha assumit les funcions de Borràs és la vicepresidenta primera, la republicana Alba Vergés. “Així mateix, també per ordre, han de complir qualsevol altra funció que els encomanin el president i la Mesa. La representació de la cambra que té el president del Parlament només pot ésser delegada, si escau, en un dels vicepresidents”, diu també l’article. Això obre la porta que, en absència de Vergés, també pugui assumir les funcions la socialista Assumpta Escarp.