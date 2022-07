Borràs força el Parlament a una situació d’interinatge: “No em doblego”

La presidenta del Parlament suspesa, Laura Borràs, forçarà el Parlament a mantenir una situació d’interinatge mentre duri el seu procés judicial. Així ho ha dit en una compareixença després de ser suspesa. Borràs, que està sent pressionada —fins i tot per veus del seu partit— perquè faci un pas al costat i poder rellevar-la en el càrrec, ha dit que es manté ferma perquè no vol posar les coses fàcils als “repressors” i els seus còmplices”. “No

Borràs ha carregat contra la seva suspensió pocs minuts després de presa la decisió per una majoria de la Mesa, amb els vots del PSC, ERC i la CUP, fet que ha considerat “un atropellament democràtic”. La presidenta ha criticat els membres de la Mesa que “l’han volgut sentenciar de manera premeditada i precipitada” i acabat acusant-los “d’hipòcrites” perquè han vingut “vestits de jutges”. Borràs ha qüestionat l’article 25.4 del reglament del Parlament i que s’hagi aplicat “amb lleugeresa” per part dels membres de la Mesa.

La presidenta suspesa ha afirmat que “s’ha produït un fet extraordinàriament greus” al Parlament que “suposa un pas enrere en la defensa dels drets fonamentals” dels parlamentaris. Al mateix temps, Borràs ha denunciat que els membres de la Mesa s’han oposat a que es demanessin informes a la Comissió de l’Estatut dels Diputats, malgrat la gravetat de la mesura que s’ha decidit.

Borràs denuncia que la Mesa s’ha desviat de la intenció de l’article 25.4

Borràs ha seguit afirmat que l’aplicació del 25.4 és irregular i s’ha desviat de la intenció del legislador que si el va incloure va ser per castigar aquells que hagin estat protagonistes de corrupció “lucrativa”. La presidenta del Parlament ha afirmat que no pensa dimitir, que no pensa fer un pas al costat com “demanen els que estan al darrere als que estem al davant”. Això suposa que les seves funcions l’haurà d’assumir la vicepresidència.

La presidenta ha aprofitat la seva intervenció, des del despatx d’audiències, per recuperar el balanç de la seva presidència. Borràs ha destacat la liquidació de les llicències per edat, aprovada avui, un fet que obre la porta a denúncies dels treballadors contra el Parlament. També ha posat en relleu la defensa de la delegació de vot del diputat exiliat Lluís Puig.

Borràs ha admés que té “una frustració política enorme” perquè no hi ha unitat independentista per fer front als “constants embats”. La presidenta s’ha referit als “tres dels cinc diputats” que han votat per la suspensió i que “carreguen sobre les seves espatlles i consciències” son de partits de la majoria del 52%, però que aquestes organitzacions ara tenen agendes diferents i que no volen “convergir en una estratègia unitària independentista ni al Governi ni al Parlament”.