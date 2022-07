ERC defensa la suspensió de Borràs per “posar per davant el bé comú”

La portaveu d’ERC, Marta Vilalta, ha defensat la suspensió aquest dijous de la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, a través de l’article 25.4 del reglament del Parlament. Vilalta ha remarcat que ha estat una decisió “col·lectiva” del partit, que no haurien volgut i que asseguren no haver buscat, però que s’ha afrontat posant “els interessos col·lectius i el bé comú per sobre de qualsevol situació personal”. El partit demana a Junts que presenti una proposta per solucionar l’interinatge a la presidència, que assumeix Alba Vergés de forma automàtica.

Els republicans han admès que s’ha viscut una situació que “es podria haver evitat” defensant la cambra com un “parlament útil per gent, lluny del soroll i de l’espectacle, bressol de la sobirania popular del país”. És així com ERC, ha afegit, actua: “Sempre pensant en com podem avançar pel país i pel projecte de república catalana amb drets i llibertats per tothom”.

ERC considera que la seva posició a la Mesa del Parlament ha estat coherent i responsable per tal de “preservar la institució aplicant el reglament del Parlament” i “per defensar les institucions, com a garants dels drets de tothom”. Aquesta ha estat la decisió dels 33 diputats del partit, ha destacat Vilalta, defensada “sense fissures”. “En aquest projecte no hi cap la corrupció, cada mil·límetre de tolerància ens debilita com a projecte col·lectiu i ens allunya de l’objectiu comú d’ajudar la gent”.

ERC remarca que no es pot ser tolerant amb les “ombres” de corrupció

Vilalta ha insistit en què “la corrupció no pot embrutar ni sembrar ombres en el projecte que fa 91 anys que defensem, construir una república catalana neta i lliure”. “Per això hem aplicat literalment, en pro de la transparència, el 25.4”, ha afegit. La republicana ha defensat aquest article, encara que és qüestionat per juristes, però ha admès que es preferia el 25.2. “Hem tornat a demanar que s’hi acollís perquè creiem que era l’opció més responsable i honesta amb la institució”, ha remarcat.

ERC creu que la suspensió “una via garantista per defensar la seva presumpció d’innocència pel judici que haurà d’afrontar”. El moviment independentista, ha dit Vilalta, “no avançarà si som tolerants amb la corrupció, per això és una línia vermella que no es pot creuar ni dissimular amb qualsevol bandera”. Els republicans no han volgut entrar a valorar la compareixença de Borràs en què els ha acusat d'”hipòcrites”.