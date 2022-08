Plantada inèdita al ‘Joc de cartes’ de TV3

Hi ha gent que té mal perdre i després hi ha una de les parelles de restauradors participants en el primer programa de la sisena temporada de Joc de cartes. L’espai de gastronomia de TV3 conduït pel cuiner Marc Ribas ha deixat els espectadors perplexos aquest dimecres a la nit quan, en el tram final del concurs, el moment de la confrontació, en què es descobreix quina puntuació té cada restaurant en cada categoria, han vist que hi havia dues cadires buides. “El Miquel i el David han al·legat problemes personals que nosaltres no hem pogut contrastar i no han vingut. Això és una cosa que no havia passat mai al Joc de cartes“, ha confessat el conductor del programa, Marc Ribas. Les altres dues parelles de participants, el Bruno i la Sofia i el Pol i el Leo, se’l miraven atònits. “Em sembla surrealista”, ha resumit la Sofia.

La sorpresa ha saltat després de tot un programa en què el Miquel i el David, director i encarregat del restaurant L’àmfora –ubicat al Paral·lel de Barcelona–, havien estat apujant el to de les crítiques als seus rivals, puntuant-los molt baix i fent declaracions grandiloqüents, com ara la reclamació segons la qual una croqueta ha de tenir “personalitat” i ha de fer “posar els ulls en blanc” i l’afirmació que tenen les millors paelles de Barcelona i que fan “neurogastronomia” per fer “la gent feliç”.

La brutícia que els altres participants en el primer programa de la sisena temporada de ‘Joc de cartes’ han tret del desaigüe de terra a la cuina del restaurant polèmic

A l’hora de veritat, quan els altres participants han acudit al seu local, que ha sigut l’últim, han trobat una cuina plena de “merda” i de “greix” –en paraules que el Pol no ha pogut reprimir–, amb un desaigüe a terra gairebé embussat amb una pasta difícil d’identificar feta de brutícia de dies o de setmanes, una campana sense els filtres posats i amb molt greix acumulat i les cassoles cobertes d’una capa marró com si fes anys que no es renten. I el menjar tampoc els ha agradat gens. “El calamar està brut per dins”, ha assenyalat amb angúnia la Sofia en la seva paella. “Creia que estàvem en un programa de càmera oculta, res del que hem trobat al seu restaurant quadrava amb tot el havien arribat a dir”, ha afegit el Bruno, la seva parella i soci.

Marc Ribas s’afegeix a les crítiques sense dissimular

Un fet destacable és que Marc Ribas, sempre circumspecte i contingut amb les seves pròpies opinions, no ha dissimulat gaire, ni tan sols al restaurant en qüestió, on s’ha mostrat irònic quan ha preguntat als altres restauradors, rient-se de l’eslògan del Miquel i el David: “Creieu que esteu vivint una paella experience?”. I tots s’han petat de riure. Al final del programa, quan ha fet pública la seva puntuació –ha suspès L’àmfora, cosa que no fa mai– ha dit obertament que no ha entès “res” d’aquell restaurant, ni el menjar, ni el preu –força alt– ni cap altre aspecte. I això també és un fet inèdit, ja que sempre intenta fer una lectura constructiva de cada local i, si més no, assenyalar-ne les potencialitats i dir per on creu que haurien de millorar.

De fet, el mateix Ribas ja havia advertit aquest dimecres a la tarda, quan l’han entrevistat al programa de la cadena de televisió pública catalana Tot es mou estiu, que en aquesta temporada de Joc de cartes es veurien tres coses que no havien passat mai i que la primera seria avui mateix. I tenia raó.

Finalment, les puntuacions han confirmat que L’àmfora ha sigut la gran perdedora de la nit, amb un suspens, un 4,5. El guanyador, amb un 7,3, ha sigut el Casa Ràfols del Bruno i la Sofia, un local molt ampli redecorat per ells instal·lat en una antiga ferreteria a prop de l’Arc de Triomf. I en segona posició, amb un 6,2, el Babula Bar 1937 del Leo i el Pol, situat molt a prop de la Casa Batlló.